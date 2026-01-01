Yeni Şafak
Kontrolden çıkan ambulans dere yatağına yuvarlandı

Kontrolden çıkan ambulans dere yatağına yuvarlandı

17:051/01/2026, Perşembe
IHA
Gümüşhane’de ambulans dere yatağına yuvarlandı
Gümüşhane’de ambulans dere yatağına yuvarlandı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde kış şartları nedeniyle kontrolden çıkan ambulans dere yatağına yuvarlandı. Kaza sırasında ambulansta hasta bulunmazken, araçta görevli sağlık teknikerleri olay yerine yönlendirilen başka bir ambulansla bölgeden alındı

Kaza Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Büyükçit köyünde meydana geldi. Ömer Ç. idaresindeki 29 AAR 898 plakalı ambulans, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.


Kaza sırasında ambulansta hasta bulunmazken, araçta görevli sağlık teknikerleri Gizem Ö. ve Muhammet A. ile şoför Ömer Ç. olay yerine yönlendirilen başka bir ambulansla tedbir amaçlı olarak bölgeden alındı.



