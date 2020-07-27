Drone'ler çobanların kurtarıcısı oldu: Kaybolan 300 koyunluk sürüyü buldu

Yaşanan olay, 25 Temmuz 2020 günü sabah saat 08.00 sıralarında Karaman’ın Ayrancı ilçesinin Ereğli sınırındaki Tilker mevkii kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, kırsalda 300 koyunun bulunduğu sürüyü otlatan çoban Hamza Gök (28) uykuya daldı. Uyandığında koyun sürüsünü göremeyen Hamza Gök koyunları çevrede aradı ancak bulamadı. Hayvanlarının kayıp olduğunu 156 jandarma hattına bildiren sürü sahibi Ramazan Yeşil (52) jandarmadan yardım istedi.

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Koyunlar sahibine teslim edildi

Bunun üzerine Ereğli ve Ayrancı Jandarma İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çok sayıda askerin katılımıyla bölgede droneli arama çalışması başlattı. Aramalara Ereğli Orman işletme müdürlüğü ve Ereğli Avcılık Kulübü ekipleri’de destek verdi. Bölgeyi didik didik arayan jandarma ekipleri, koyunları dün saat 15.30 sıralarında hayvanların kaybolduğu yerden 10 kilometre mesafe uzaklıkta Ereğli kırsalında buldu. Koyunlardan 2 tanesinin telef olduğu, 13 tane koyunun da yırtıcı yaban hayvanları tarafından yaralandığı belirlendi. Bulunun koyunlar sahibine teslim edildi.

Sürü sahibi Ramazan Yeşil yaptığı açıklamada, “Yakınlarımla bölgeyi aradık ama bulamadık. Hayvanlar çalındığından şüphelenerek jandarmaya bildirdik. Sağ olsun onlar da hemen arama çalışmalarına başlayarak, sıcak havada emek sarf eden jandarma ekipleri koyunlarımı bularak bize teslim etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diye konuştu.