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Gündem Kadir Şeker kurtarmaya çalıştığı kadın için hapis yatıyor O ise 900 gram uyuşturucuyla yakalandı
KONYA

Konya haberleri: Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalandı

Kadir Şeker kurtarmaya çalıştığı kadın için hapis yatıyor: O ise 900 gram uyuşturucuyla yakalandı

Konya'da polis ekipleri, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in yardım etmek istediği A.D'nin bulunduğu araçta 900 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan A.D. ile yanındaki şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv / Kadir Şeker
Fotoğraf: Arşiv / Kadir Şeker

Konya'da polis ekiplerinin operasyonunda, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadının bulunduğu araçta 900 gram eroin ele geçirildi.

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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 900 gram eroin maddesi bulundu.

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Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Konuya ilişkin araçta bulunan, kamuoyunda "Kadir Şeker olayı"nda maktulün kız arkadaşı olarak bilinen A.D. ile M.H. gözaltına alındı.

Kadir Şeker, duruşma öncesi avukatına: Yine olsa yine yardım ederdim
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Kadir Şeker, duruşma öncesi avukatına: Yine olsa yine yardım ederdim

A.D. ve yanındaki şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerin adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Avukatları 12,5 yıl hapis cezasına itiraz etti
  • Kadir Şeker olayında neler olmuştu?
  • İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine A.D. isimli kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.
  • Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.
  • Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Şeker, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.

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