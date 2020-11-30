Kadir Şeker kurtarmaya çalıştığı kadın için hapis yatıyor: O ise 900 gram uyuşturucuyla yakalandı

Dünya

Türkiye'den 5 ülkenin katılacağı tatbikata sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak yeni bir tatbikata imza atacak olan Yunanistan, Mısır, Fransa, BAE ve Güney Kıbrıs'a tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, "Söz konusu tatbikat gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir." denildi.