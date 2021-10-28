Konya Valiliğinden deprem açıklaması: Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtti.

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