Konya'da hem trafik rahatladı hem karbon salınımı azaldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İhsaniye Kavşağı’nda başlatılan düzenleme çalışmalarının tamamlandığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapılan düzenleme çalışmasıyla hem trafiği rahatlattıklarını hem de karbon salınımını azaltarak çevreye faydalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Her gün 31 ağacımızı doğaya kazandırmış olacağız"

Başkan Altay, “Pandemi sürecinde şehrimizin trafik akışını sağlayan kavşaklarımızda düzenlemelerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda İhsaniye Kavşağı’nda yakın zaman diliminde başlatmış olduğumuz düzenleme çalışmalarını tamamladık. Günlük ortalama 41 bin aracın kullandığı İhsaniye Kavşağı’nda yaptığımız düzenleme ile karbon salınımını azaltarak her gün 31 ağacımızı doğaya kazandırmış olacağız. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah proje ve planlarımız doğrultusunda şehrimizin trafiğini daha akıcı hale getireceğiz.” dedi.