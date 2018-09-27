Gündem Konyada kız öğrenci yurdunun çatısında yangın
KONYA

Konya'da kız öğrenci yurdunun çatısında yangın

Konya'da kız öğrenci yurdunun çatısında yangın

Konya'nın Ereğli ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı kız öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Haber Merkezi AA
Kız öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kız öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Konya'da kız öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Yurdun yemekhane ve idari bina olarak kullanılan ek binasının çatısında tadilat esnasında yangın çıktı.

İtfaiye yangına müdahale etti

İhbarın ardından öğrencilerin tahliyesi gerçekleştirildi. Bu sırada korku nedeniyle fenalaşan 2 öğrenciye, 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven de olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

Yangın, Konya İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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