Konya'da kız öğrenci yurdunun çatısında yangın

Spor

UEFA'dan iki yüzlü tutum

UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2024’ün neden Türkiye’ye verilmediğiyle ilgili olarak, "Türkiye’de düzenlemenin bazı riskleri vardı" dedi. UEFA cephesi, oylama öncesinde de turnuvanın Türkiye'ye verilebileceği yönünde mesajlar vermişti.