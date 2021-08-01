Konya’daki katliamda 13 gözaltı

Konya’da 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırının, komşu aileler arasındaki husumetten kaynaklandığı, cinayetlerin ırkçı bir yanının olmadığı belirtildi. Konya’nın Meram ilçesinde önceki gün bir eve gerçekleştirilen silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Konya Başsavcısı’nın koordinesinde başsavcı vekili ve 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

HUSUMETTEN KAYNAKLI

Konya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, ilk bulgulara göre olayın, komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığının değerlendirildiği belirtilerek, söz konusu husumetin ilk olarak 2010’da yargıya intikal ettiğinin saptandığı kaydedildi. Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12 Mayıs’ta başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verildiği anımsatılan açıklamada, “O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22 Mayıs’ta da iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir. Dün meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır” denildi.

REKLAM

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayla ilgili 13 kişinin gözaltına alındığı, saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bilgisi verilerek, “Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vahim olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan provokatif paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

HER YERDE ARANIYOR

Konya’da, Dedeoğulları ailesine saldırıp, 7 kişiyi öldüren ve K. ailesinin yakını olduğu belirtilen Mehmet Altun (33), polis ekiplerince her yerde aranıyor. Polis, Altun’un kaçtığı güzergahlar ve aracını terk edip gittiği bölgelerde çalışmaları yoğunlaştırırken, gözaltındaki 10 kişinin sorgusu ise sürüyor.

REKLAM

Konya’da katledilen 7 kişinin cenazeleri yapılan otopsinin ardından teslim alınıp, Saraçoğlu Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedildi. Cenaze törenine; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile konuyu araştırmak için kente gelen partilerden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığındaki heyet, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki heyet, Konya protokolü ve ailenin yakınları katıldı.

VAHŞETTİR, KANLARI YERDE KALMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’daki katliama tepki gösterdi. Yedi kişinin katledildiği saldırı için vahşet ifadesini kullanan Erdoğan, vatandaşların kanının yerde kalmayacağını söyledi. Antalya’da yangın bölgesini incelemesinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Konya’da 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Bu bir vahşettir. 7 vatandaşımızın kanı yerde kalmayacak” ifadelerini kullandı.

TÜRK-KÜRT MESELESİ DEĞİL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya’da meydana gelen olayın Türk-Kürt meselesi olmadığını söyledi. Antalya’nın Manavgat ilçesindeki AFAD’ın Gençlik Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Soylu, “Burada her olayın istismar edildiği gibi siyasallaştırılmaya çalışıldığı gibi Konya’daki bu katliamda bu menfur saldırıda alçak tertipte ifade etmem gerekir ki istismar edilmeye çalışılıyor. Bunun Türk, Kürt meselesi tarafıyla bir ilgisi yoktur. Bunu, bu meseleye çekmek bu saldırı kadar tehlikelidir, bu saldırı kadar hem kınanacak alçak bir değerlendirmedir” dedi. Soylu, saldırıda şüphelinin kimliğinin tespit edildiği açıkladı.

REKLAM

Numan Kurtulmuş - Abdulhamit Gül

SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile beraberindeki heyet, silahlı saldırıda ölen Dedeoğulları ailesinin oğulları Çetin Dedeoğulları ve yakınlarını ziyaret edip taziyede bulundu. Bakan Gül, Çetin Dedeoğulları ile görüşmesinde birlik ve beraberlik tablosunu kimsenin bozamayacağını belirterek “Bunu bizler olarak, hükümet olarak tüm kurumlar olarak, hep birlikte bu ailenin ve haksızlığa uğramış herkesin hakkını korumak adına sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi. Kurtulmuş da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileterek taziyelerini bildirdi.

GÜNDEM Konya'da bir eve silahlı saldırı düzenleyen saldırgan 7 kişiyi katletti ve evi ateşe verdi