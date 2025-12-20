Kooperatife girer girmez villaları almışlar

AK Parti İZBB Meclisi Üyesi Uğur İnan Atmaca tarafından paylaşılan belgelere göre, CHP’li bazı siyasetçiler ile birinci derece yakınlarının, kooperatiflerde kısa süreli üyeliklerin ardından çok sayıda daire ve villa devri yaptığı öne sürüldü.

Paylaşılan listelerde, Uzundere İş Alemi Konut Yaşam Kooperatifi, Gaziemir İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi ve Çiğli İmece Konut Yapı Kooperatifi’nde gerçekleştiği belirtilen devirler yer aldı. Belgelerde, üyelik tarihleri ile devir tarihleri arasındaki kısa süreler, bazı üyeliklerin ücret ödenmeden edinildiği, kimi devirlerde ise bedelin sonradan kooperatife yatırıldığı iddiaları dikkat çekti.

AYNI GÜN BİRDEN FAZLA DEVİR

Uzundere Kooperatifi’ne ilişkin tabloda Şenol Aslanoğlu, Duygu Aslanoğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Fırat Erkol adına kayıtlı üyeliklerin, farklı tarihlerde üçüncü kişilere devredildiği bilgisi yer aldı. Bazı üyeliklerin alındığı gün ya da çok kısa süre içerisinde devredildiği, ödeme tutarlarının ise dosyada kalem kalem gösterildiği belirtildi. Belgelerde ayrıca Gaziemir İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi’nde C-7 Blok’ta yer alan bir daire ve villaların farklı isimlere devredildiği, Çiğli İmece Konut Yapı Kooperatifi’nde ise aynı gün içinde birden fazla kişiye yapılan devirlerin kayda geçtiği ifade edildi.

MAĞDURLAR CEVAP BEKLİYOR

Kooperatif modelinin amacından saptığını savunan Atmaca, “Ücret ödemeden yapılan üyelikler, aynı gün içinde üçüncü şahıslara devirler ve aile bireyleri arasında gerçekleşen transferler hayatın olağan akışına uygun mu?” diye sordu. Atmaca, belediye ve İzBeton’un adının güvence olarak kullanıldığını, buna karşın binlerce kooperatif üyesinin yaşadığı mağduriyetlere yönelik net bir açıklama yapılmadığını ifade etti.

İHALE VE MALİYET ELEŞTİRİLERİ

Açıklamada, kooperatif inşaatlarının tamamlanması için yapılan pazarlık usulü ihalelerin TOKİ tarafından gerçekleştirilen benzer ihalelere göre yüzde 30-35 daha pahalı olduğu iddiasına da yer verildi. Ayrıca, işin tamamının alt taşerona devredilmesine ilişkin mevzuat sınırlarının aşıldığı, yapı sınıfı revizyonu yapılması halinde maliyetlerin düşürülebileceği savunuldu.







