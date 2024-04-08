Köpek terörü azdı

Bursa’da iftar vakti çok sayıda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam ölümden döndü. Korkunç olay Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi’nde yaşandı. 10 yaşındaki oğluyla iftar için pide almaya giden Mesut Karagözoğlu (46), cadde üzerinde ilerlerken yol kenarındaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Oğlunu bir anlık refleksle iten baba, sürü halindeki köpeklerle burun buruna geldi. Aldığı diş darbelerinin etkisiyle yere yığılan Karagözoğlu, kanlar içinde kaldı. Onu gören bir arkadaşı ise otomobille sürekli klakson çalarak genç adamı ölümden kurtardı.
Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Karagözoğlu’nun vücudunun bazı bölümleri ile elleri ısırıklar nedeniyle parçalandı.
ÇENEYE 30 DİKİŞ
Hastanede tedavi altına alınan Karagözoğlu'nun çenesine ise 30 dikiş atıldı. Doktorların müdahalesiyle hayata dönen mağdur vatandaşın yaşadığı dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
DEHŞETİ ANLATTI
Dehşet anları anlatan baba Karagözoğlu, “Arkadaşım iftara davet etmişti. Ben de 10 yaşındaki oğlumla onlara gitmeden pide alalım dedim. O sırada caddenin karşı tarafında sürü halinde köpekler vardı. Bir anda oğlumun üzerine koşunca oğlumu ittim. Köpekler bana saldırdı. Çenem kırıldı, kulağım ve elim parçalandı. Şimdi ameliyat olacağım. Bir iki ay boyunca beslenemeyeceğim. Benim 2 çocuğum var ya bana bir şey olsaydı. Bunun hesabını kim verecekti? Ben yetkililerden bu konuya el atmasını istiyorum” diye konuştu.
Geçtiğimiz Cuma günü Antalya'nın Akseki ilçesinde üç çoban köpeğinin saldırısına uğrayan Havva Özen (85), yaşamını yitirmişti.