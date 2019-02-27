Gündem Köpeklerin AVMye taşıdığı bebek cesedinin sırrı çözüldü

Aydın Söke’deki AVM’de köpeklerin bulduğu bebek cesedi olayı aydınlatıldı

Köpeklerin AVM'ye taşıdığı bebek cesedinin sırrı çözüldü

Aydın'da sokak köpeklerinin topraktan çıkardığı bebek cesedini AVM'ye taşıdığı olayda polis ekipleri şüphelilere ulaştı. Bebeğin annesinin erkek arkadaşının evinde muhtemelen düşük yaptığı ve arkadaşının hapiste olması nedeniyle babasının bebeği AVM karşısındaki zeytinliğe gömdüğü belirlendi.

Haber Merkezi IHA
Söke'de bebek cesedini AVM'ye taşıyan köpek
Söke'de bebek cesedini AVM'ye taşıyan köpek

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan bebek cesedi ile ilgili olay aydınlatıldı. Bebeğin annesinin o tarihte erkek arkadaşı bir suçtan dolayı cezaevinde olan D.D. isimli bir kadın olduğu belirlendi. Bebeğin de alışveriş merkezi yanındaki zeytinlik alana ise D.D.’nin erkek arkadaşının babası tarafından gömüldüğü, sokak köpeklerinin topraktan çıkardığı bebeğin cesedini alışveriş merkezine taşıdığı belirlendi.

İHA
Söke'de sokak köpeği bulduğu bebek cesedinin AVM'ye taşırken güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

ZEYTİNLİĞE ÇUKUR AÇIP GÖMMÜŞ

Söke’de 30 Ekim 2018 tarihinde bir alışveriş merkezinde köpekler tarafından bulunan bir bebek cesedi AVM içine bırakılmış, cesedin sabah saatlerinde AVM görevlilerince bulunmasının ardından polis tarafından geniş çaplı araştırma başlatılmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan bu olay vicdanları sızlatmış ve uzun süre konuşulmuştu. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bebeğin annesi tespit edilirken, olay aydınlığa kavuşturuldu. Yapılan çalışmalar neticesinde bebeğin annesi D.D. isimli kadının aynı tarihte cezaevinde bulunan erkek arkadaşının ikametinde düşük yaptığı muhtemelen ölü doğan bebeğin, şahsın erkek arkadaşının babası tarafından AVM karşısındaki zeytinlikte çukur açılıp gömüldüğü belirlendi.
Konuyla ilgili şüpheli şahısların yakalandığı ifade edilirken, tahkikat neticesinde şüphelilerin adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

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