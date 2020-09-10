Koronavirüs haberleri: Niğde'de karantinayı ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek, masrafları da kendilerinden tahsil edilecek Karantinayı ihlal edenler yurtlara yerleştirilerek masrafları kendilerinden tahsil edilecek Son günlerde artan koronavirüs vakaları ile karantinayı delenlere yönelik yeni yaptırımlar gelmeye başladı. Niğde Valiliği, aldığı karar ile karantinayı ihlal edenleri yurtlara yerleştirecek ve tüm masrafları kendilerinden tahsil edileceğini duyurdu.

Haber Merkezi 10 Eylül 2020, 11:31 DHA