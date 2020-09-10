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NİĞDE

Koronavirüs haberleri: Niğde'de karantinayı ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek, masrafları da kendilerinden tahsil edilecek

Karantinayı ihlal edenler yurtlara yerleştirilerek masrafları kendilerinden tahsil edilecek

Son günlerde artan koronavirüs vakaları ile karantinayı delenlere yönelik yeni yaptırımlar gelmeye başladı. Niğde Valiliği, aldığı karar ile karantinayı ihlal edenleri yurtlara yerleştirecek ve tüm masrafları kendilerinden tahsil edileceğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
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Niğde'de hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi Afgan genç ekipleri alarma geçirmişti.

Niğde Valiliği, koronavirüs karantinasını ihlal eden kişilerin yurtlara yerleştirileceğini, masraflarının da yine bu kişilerden tahsil edileceğini açıkladı.

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VALİLİK'TEN SON DAKİKA UYARISI

Kentte artan koronavirüs vakaları üzerine Niğde Valiliği, sosyal medya üzerinden duyuru yayınladı. Duyuruda, koronavirüs karantinasını ihlal eden kişilerin yurtlara yerleştirileceğini bildirdi. Açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımız yurtlara alınarak karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süresince oluşan masraflar da ayrıca kendilerinden tahsil edilecektir. Lütfen tedbirlere uyalım" denildi.

DHA

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