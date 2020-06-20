Koronavirüs korkusuyla köyüne geldi: Depremde bacağı kırıldı

20 yıldır eşi Nilüfer Sağlık (47) ile Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan Demir Sağlık, ilçeye bağlı Soğukkuyu Mahallesi'nde koronavirüs vakası olduğunu öğrenince, memleketi Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü Yukarı Salkımlar mezrasına dönmeye karar verdi. Mezraya dönen Sağlık çifti, 12 gün sonra pazar akşamı akrabalarının evinde otururken merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

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Ayağından yaralanan Sağlık, kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

Akrabaları ve eşi evden çıkmayı başarırken, Demir Sağlık, üzerine düşen beton tablasının altında kaldı. Ayağından yaralanan Sağlık, kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. GSM şebekeleri çekmeyen mezrada yardım da isteyemeyen Sağlık, mezraya gelen kurtarma ekiplerinin desteğiyle Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde Sağlık'ın sol bacağının kırık olduğu anlaşıldı.

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Ayağından yaralanan Sağlık, kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

'YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA TUTULDUM'

Bacağı alçıya alınan ve mezraya geri dönen Sağlık, yağmurdan kaçarken doluya tutulduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"20 yıldır Aydın’da yaşıyorum. Bu yıl koronavirüs vakası nedeniyle köyüme gelmek istedim. Burada depreme yakalanarak bacağım kırıldı. Fakat üzüldüğüm nokta, buralarda telefon şebekesi çekmemesi. Bu nedenle deprem anında ne yardım isteyebildik ne de yakınlarımızdan haber aldık. Bacağım kırıldı. Şükürler olsun iyiyim. Allah yardımcımız olsun."

Ayağından yaralanan Sağlık, kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

Yukarı Salkımlı mezrası sakinleri de depremde yaşadıkları sıkıntı nedeniyle köylerine baz istasyonu kurulmasını istedi.