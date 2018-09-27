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KPSS Ortaöğretim giriş belgeleri erişime açıldı! KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS Ortaöğretim giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 7 Ekim'de yapılacak 2018 KPSS Ortaöğretim giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, KPSS Ortaöğretim giriş belgelerini 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden edinebilecek.

Haber Merkezi AA
2018 KPSS Ortaöğretim 7 Ekim'de düzenlenecek.
2018 KPSS Ortaöğretim 7 Ekim'de düzenlenecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 7 Ekim'de yapılacak 2018 KPSS Ortaöğretim giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7 Ekim'de uygulanacak 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınava girecek adaylar, giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden, 27 Eylül'de saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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