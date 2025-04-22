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Kreş servisinde kayboldu: 3 yaşındaki çocuk 8 saat sonra bulundu

Kreş servisinde kayboldu: 3 yaşındaki çocuk 8 saat sonra bulundu

12:1922/04/2025, Salı
IHA
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Antalya'da kreş servisinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, 8 saat sonra parkta bulundu
Antalya'da kreş servisinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, 8 saat sonra parkta bulundu

Antalya'da ailesi tarafından sabah saatlerinde bindirildiği kreş servisinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk 8 saatin sonunda bulundu. Oğlunun hayatından endişe eden anne Aziza Ilgaz, "Çok korktum, deli gibi oldum. Öldü dedim, çocuk öldü" ifadeleriyle yaşadığı korkuyu ifade ederken 3 yaşındaki çocuğun Kepez'de bir parkta tek başına halde bulunduğu kaydedildi.

Antalya'da yaşayan Murat ve Aziza Ilgaz çifti, 3 buçuk yaşındaki oğulları Göktuğ Ilgaz'ın, geçen cuma sabahı saat 07.15'te bir yıldır eğitim aldığı Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki kreşe gitmek üzere servise bindirilmesine rağmen okula hiç ulaşmadığını ve gün boyunca kayıp kaldığını iddia etti. Aile, çocuklarının saatler sonra Kepez ilçesindeki bir parkta tek başına bulunduğunu ve bir vatandaş tarafından mahalle muhtarına, ardından emniyet güçlerine teslim edildiğini belirtti.


Olay, kreş öğretmeninin anne Aziza Ilgaz'a gönderdiği mesajla ortaya çıktı. Öğretmen saat 13.00'te "Merhaba Aziza Hanım, bugün Göktuğ niye gelmedi, iyi mi?" diye yazdı. Mesajı çalıştığı için ancak saat 15.00'te görebilen anne, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:


"Telaşa kapıldım. Çok korktum, inanılmaz bir stres oldum. Deli gibi oldum. Öldü dedim. Çocuk öldü. Bir şey mi oldu? Hemen eve geldim, eşimi aradım. ‘Kreşte yok' dedim. Murat, ‘Ben sabah verdim' dedi. Kreşin güvenlik kameralarına baktılar, çocuk yok. Hiç girmemiş."



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