Küçükçekmece'de AK Parti programına silahlı saldırı! Murat Kurum: Hiç kimse birlik ve beraberliğimize gölge düşüremeyecek

"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın ve arkadaşlarımızın da bulunduğu seçim çalışması esnasında Küçükçekmece'de Kanarya mahallesinde aday tanıtım töreni yaparken içeride kıymetli başkanımız, oradaki derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimizle birlikte konuşma yaparken uzun namlulu ve tabancalarla ateş açılmış ve bu ateş sonucunda buradan geçen bir vatandaşımız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Konuya ilişkin Adalet Bakanlığımız, Savcılığımız, Valiliğimiz, İçişleri Bakanlığımız, Emniyet güçlerimiz her türlü tahkikatı yapmaktadırlar. Az önce biz de hastanemizde tüm arkadaşlarımızla birlikte yaralı vatandaşımızı ziyaret ettik. Doktorlarımız yapılacak tüm tedavileri ağır yaralı olan kardeşimize yapmaktadırlar. Hem Sağlık Bakanımız hem Cumhurbaşkanımız yakinen takip etmektedirler. Ailesiyle görüştük, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. inşallah Rabbim bir an önce yaralı kardeşimize şifa verecektir. Tüm milletimize, İstanbullu hemşehrilerimize, kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir. Ve demokrasimize yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşüremeyecektir. İnşallah failler bir an önce yakalanacak ve adli makamlarımızla birlikte her türlü hukuki süreç takip edilecektir. Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aziz Başkanımıza, Küçükçekmece teşkilatımıza, buradaki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem teşkilatımıza hem milletimize burada geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. İnşallah failleri en kısa sürede emniyet birimlerimiz yakalayacaktır ve gereken ceza daha önceki her menfur saldırıda olduğu gibi burada da kıskıvrak yakalanacak ve sorumlularına gereken ceza verilecektir."