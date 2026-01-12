Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Külçe altınlara 'Ben aklımla zekamla çalıştım' savunması

Külçe altınlara 'Ben aklımla zekamla çalıştım' savunması

Oğuzhan Ürüşan
22:1112/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Eski DHMİ daire başkanı Acar’ın tutukluluğu devam etti.
Eski DHMİ daire başkanı Acar’ın tutukluluğu devam etti.

DHMİ eski daire başkanı Cemil Acar’ın “rüşvet” ve “yolsuzluk” suçlamalarıyla yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Özel kasasında 26 kilogram altın ve yüksek miktarda döviz cinsi para çıkan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar, mahkemede yaptığı savunmada, “Devletin tek kuruşu bana geçmemiştir” dedi.

Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından tutuksuz sanık Çağla Acar’a söz verdi. Çağla Acar, bu celse savunma yapmayacağını belirterek mahkemeden süre talep etti. Tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar ise süre talebinde bulunmayarak savunma yapmak istediğini ifade etti.

Savcı, tutuklu sanık Acar’ın tutukluluk halinin devamını, tutuksuz sanık Çağla Acar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin ise sürdürülmesini talep etti.

BU SORUŞTURMA KİŞİSEL HUSUMETİN ÜRÜNÜDÜR

Savunmasında suçlamaları reddeden Cemil Acar, davanın kurumsal bir soruşturma olmadığını öne sürdü. Acar, “Bu dava ne DHMİ ne de Ulaştırma Bakanlığı davasıdır. Bu, birkaç bürokratın kişisel husumet soruşturmasıdır. Müfettişlik aşamasında savunma vermediğim yazılmıştır, bu doğru değildir” ifadelerini kullandı.

DHMİ’deki yönetim değişikliğinin ardından emekliliğinin istendiğini söyleyen Acar, emeklilik sonrası verdiği mal beyanı üzerinden soruşturma başlatıldığını savundu. Acar, “Son 5-10 yıldır düzenli olarak mal beyanında bulundum. Tüm mal varlığımı sundum. Emekli olduktan sonra bu soruşturma açıldı. Meslek hayatım boyunca en ufak bir cezam olmadı. Bu dava emsal bir karar olacaktır. Devletin tek kuruşu bana geçmemiştir. Ben aklımla, zekamla çalıştım” dedi.

TUTUKLULUK DEVAM, DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, yapılan savunma ve taleplerin ardından, Mehmet Cemil Acar’ın kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Çağla Acar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de sürdürülmesine hükmedildi.

Dava, 9 Mart tarihinde görülecek duruşmaya ertelendi.


#Mehmet Cemil Acar
#DHMİ
#Altın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hakkari'de yarın okullar tatil mi 13 Ocak? Öğrenciler heyecanla bekliyordu: Valilik açıklaması geldi