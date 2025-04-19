Kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

İzmir'de bir vatandaş, incir bahçesinde toprağı işlediği sırada kullandığı traktör devrildi. Aracında altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.
İzmir'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Ali Özçelik (47) idaresindeki 35 YKD 68 plakalı traktör, Kaplan Mahallesi'nde incir bahçesinde toprağı işlediği sırada devrildi.
Özçelik, devrilen traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Özçelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü Özçelik'in evli olduğu ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.