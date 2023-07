Kült yapıları tartışmalıyız

Her sayıda özel bir dosya konusu seçen Ortak Hafıza Dergisi, “Kültler, Kehanetler ve İhanetler” kapak dosyasıyla çıktı. Önceki sayılarda “Milletin ve Devletin Miladı” ve “Medyanın Darbelerle İmtihanı” konularını ele alan dergi, Türkiye ve dünyadaki darbeler, askeri müdahaleler, demokrasi ve milli iradeyi ortadan kaldırmayı hedefleyen yapılanma ve örgütlenmelere karşı uyarmayı ve bu konularla ilgili kalıcı bir “hafıza” oluşturmayı amaçlıyor. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Talip Küçükcan’la kültleri ve günümüzdeki karşılıklarını konuştuk. Kültler ve dini görünümlü hareketlerin yol açtığı siyasal ve toplumsal yıkımlara dikkat çektiklerini söyleyen Küçükcan, örgüt tümüyle yok edilse de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşananların, FETÖ tehlikesinin bitmediğinin işareti olduğunu belirtti. Kült yapılarla ilgili tartışmamız gerektiğini de vurgulayan Küçükcan, “Gizemli yapılar olarak kültler ve herhangi denetime tabi tutulmadan manevi istismar peşinde koşan yeni dini hareketler, üzerinde titizlikle durulması gereken oluşumlardır” dedi.

Kültler insanları kendisine bağlayan, onların faillik ve rasyonel düşünme güçlerini ellerinden alan, bağımsız hareket yeteneklerini, bir başka deyişle birey olma özelliklerini buharlaştıran, son tahlilde onları sürü psikolojisiyle yöneten yapılardır. İnsanların anlam ve kimlik arayışı, güç ve iktidara ulaşma isteği ya da bir yapının dini olduğu zehabına kapılıp huzur ve kurtuluşa ulaşacağını zannetmesi, karizmatik bir lidere büyük ve mistik güçler atfetmesi gibi nedenler, onları kült yapılara iter ve bu yapılar karşısında iradesizleştirir. FETÖ dışında bunun son örneğini mayıs ayında Kenya’da yaşanan trajedide gördük. Paul Mackenzie adındaki açlık kültü lideri Kenya’nın Shakahola ormanlarında takipçilerine kurtuluşa ermek için aç kalarak ölmeleri gerektiği emrini verdi. Bu emire uyan 300 kişiden fazla insan hayatını kaybetti. FETÖ ile bu kült arasında mantık olarak bir fark yok. Her ikisi de manevi ve bedensel helaka, toplumsal karmaşa ve anarşiye neden olan kült yapılardır. Bu yapıları anlatırken bazı medya mensupları takipçiler için mürid kavramını kullanıyor ki bu da doğru bir tanımlama değil.

Diğer yandan insanın anlam arayışı da süreklidir. Her ne kadar toplumlar modernleştikçe insanlar dinden uzaklaşır, din bireyselleşir ve kamusal etkilerini kaybeder düşüncesi yaygın olsa da insanlığın yaşadığı tecrübe durumun böyle olmadığını, en modern ve akılcı toplumlarda bile dinin varlığını sürdürdüğünü göstermektedir. Yaşanan onca dünyevileşmeye rağmen, din önemli bir çekim merkezi olarak görülmektedir. İşte bu noktada gizemli yapılar olarak kültler ve herhangi denetime tabi tutulmadan manevi istismar peşinde koşan yeni dini hareketler üzerinde titizlikle durulması gereken oluşumlardır.

Yeni çıkacak sayının kapak konusunu “Ordu, Siyaset ve Demokrasi” olarak belirledik. Bu konuyu kapak konusu olarak belirlememizin elbette önemli bazı nedenleri var. Bunlardan birincisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını kutladığımız ve ikinci yüzyılına adım attığımız bu zaman diliminde siyaset alanının genişlemesinin ve demokrasimizin güçlenmesinin önemini vurgulamak. Türkiye’de neredeyse klişe haline gelen “Her on yılda bir darbe oluyor”, “Ordu belirli aralıklara siyasete müdahale ediyor”, “Siyaset her on yılda askıya alınıyor” şeklindeki cümleler demokrasi tarihimizdeki talihsiz olaylara işaret ediyor. Tarihten ders çıkarmak ve geleceğe daha güvenle yürüyebilmek için bu konuyu ele almanın gerekli olduğunu düşündük.