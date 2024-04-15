Kültür Yolu'nda karnaval coşkusu

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki ilk durağı Adana'da, Portakal Çiçeği Karnavalı ile başladı. Büyük coşkuyla başlayan karnaval için yerli yabancı birçok turist Adana'ya geldi. Kentin turistik yerlerine gezerken adım başı kurulan lezzet duraklarında yöresel yemekleri tadan ziyaretçiler, festival kapsamında düzenlenen sergi ve konserlere katıldı.





21 NİSAN'DA SONA ERECEK

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının Kültür Yolu Festivalleri'ne dahil edilerek dün başladı. Karnaval kapsamında Atatürk ve Merkez Park ile Adana Müzesi'nde bir çok etkinlik gerçekleştirildi. Akşamları ise hem Atatürk hem Merkez Park’ta sevilen sanatçılar hayranlarıyla buluşuyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan eğlence gün boyu devam edip gece konser ile son buluyor. Adana’ya dışarıdan gelen vatandaşlar kendi ve karnavalı çok beğendiklerini belirterek, hem eğlenceler hem hava hem de yemeklerin çok güzel olduğunu söyledi. Karnaval 21 Nisan günü son bulacak. Karnaval çerçevesinde yemek stantları Merkez ve Atatatürk Parkında 17 Nisan’dan itibaren açılacak.





SADECE ADANA'DA BİN ETKİNLİK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy festival kapsamında Adana’da bin, Türkiye’de 40 bin sanatçının katılacağı etkinlikler düzenleneceğini aktardı. Ersoy, “Özellikle Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda sahneler kurduk. Bu sahnelerimizde Türkiye’nin önemli sanatçıları konserler verecek. 30 noktada etkinlikler olacak ve yaklaşık 500’e yakın etkinlik olacak. Adana’da bin sanatçı, Türkiye genelinde 40 bin sanatçı katılacak. 8 ayda 7 bine yakın etkinlik gerçekleşecek” diye konuştu





2028'DE 35 ŞEHİRDE OLACAK

Kültür Yolu'nun geçtiği şehir sayısını 2028'de 35’e çıkaracaklarını ve bu yıl 8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik planladıklarını bildiren Ersoy, 2022'de pandemi öncesi rakamlarla 51,4 milyona turist sayısında 2024 yılı için hedeflerinin 60 milyon turist olduğunun altını çizerek, “Sezon henüz yeni başlamak üzere ancak biz 2024 yılı için koyduğumuz 60 milyon turist hedefine ulaşacağımızı düşünüyoruz. 60 milyon turistimizle birlikte 60 milyar dolarlık da bir gelir bekliyoruz. 2024 yılı için bu hedeflere ulaşacağız” ifadelerini kullandı.



