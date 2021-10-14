Gündem Kumar oynamaya gelenlere ilginç uyarı; Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım
UŞAK

Kumar oynamaya gelenlere ilginç uyarı; “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım”

Uşak’ta bir eve düzenlenen kumar operasyonunda 3 kişiye 4 bin TL para cezası kesildi. Operasyon yapılan evde, güvenlik için dışarısını kamerayla izlemeleri ve bir kağıt üzerine “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım” uyarı yazısı ise polis ekiplerine pes dedirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kumar oynamaya gelenlere ilginç uyarı; “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım”
Ev sahibiyle birlikte toplam 3 kişiye 4 bin 8 TL para cezası kesildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Köme Mahallesi, Şehit Ali Horasan Caddesi üzerinde müstakil bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan ev sahibiyle birlikte toplam 3 kişiye 4 bin 8 TL para cezası kesildi.

Operasyona gelen ekipler şaşkına döndü
Eve operasyon düzenleyen ekipler, evde yapılan çalışmalarda giriş - çıkış için kapı önünün izlendiğini ve kamera televizyonunun yanında ise “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım” uyarısı olması, adeta pes dedirtti.

Aşı yapılan inek veterinerin çenesini kırdı
GÜNDEM
Aşı yapılan inek veterinerin çenesini kırdı

Yolda 15 bin lira buldu kendi düşürmüş gibi yaptı
GÜNDEM
Yolda 15 bin lira buldu kendi düşürmüş gibi yaptı

Borcunu almaya gittiği yerde beyzbol sopasıyla öldüresiye dövüldü
GÜNDEM
Borcunu almaya gittiği yerde beyzbol sopasıyla öldüresiye dövüldü
İhtimaller kuvvetleniyor

İhtimaller kuvvetleniyor

​Samsung telefonlara Android 12 bu yıl sonuna gelebilir.
Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
Meral Akşenerin bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlunun oğlu çıktı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Çavuşoğlu Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.