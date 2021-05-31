Kuraklığın yaşandığı Bayburt’ta köy sakinleri yağmur duasına çıktı

Su gibi bir hazineye paha biçilemeyeceği vurgulanan hutbede, “Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez. Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir.