Gündem Kuraklığın yaşandığı Bayburtta köy sakinleri yağmur duasına çıktı
BAYBURT

Kuraklığın yaşandığı Bayburt’ta köy sakinleri yağmur duasına çıktı

Bu sene yağışların azlığından dolayı kuraklığın iyice hissedildiği Bayburt’ta köy sakinleri yağmur duasına çıktı. Köylüler, yağmurun yağmayışı ile yaşanan kuraklığın çiftçiye zarar vereceğini ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Kuraklığın yaşandığı Bayburt’ta köy sakinleri yağmur duasına çıktı
Mutlu Köyü'nün sakinleri yağmur duasında

Bayburt’un Mutlu köyünde vatandaşlar bir araya gelerek yağmur duası yaptı. Muhtarlığın tertip ettiği yağmur duası merasimi Hozan Paharları mevkiinde gerçekleşti. Namaza kılınarak, yağmur duası yapılan törende, kurbanlar da kesilerek ikramlar yapıldı.

Köyde 32 bin dönüm arazinin ekildiğini belirten köy sakinleri, yağmurun yağmayışı ile yaşanan kuraklığın çiftçiler için iyi sonuçlar doğurmayacağını kaydetti.

Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası edildi
FOTOĞRAF 23
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son üç aylık kuraklık durumu ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden haritalar yayınlanmasının ardından Türkiye’nin önemli bir bölümünün yağış almadığı ve şiddetli kuraklık yaşandığı görüldü.
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Yağışların giderek azalması büyük bir kuraklık tehdidi oluştururken, Diyanet İşleri Başkanlığınca cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı.
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Hutbede, “Son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bugünlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum” denildi.
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Su gibi bir hazineye paha biçilemeyeceği vurgulanan hutbede, “Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez. Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir.
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Bizi yediren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun! Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım” denildi.
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Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası edildi
Diyanet İşleri Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacağını duyurmuştu. Yaşanan kuraklık nedeniyle bugün 81 ildeki tüm camilerde cuma namazsı sonrası yağmur duası yapıldı.


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