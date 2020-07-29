Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kurban Bayramı öncesi tatilcilerin bayram yolculuğu başladı
DÜZCE

Kurban Bayramı öncesi tatilcilerin bayram yolculuğu başladı

Kurban Bayramı öncesi tatilcilerin bayram yolculuğu başladı

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gitmek için erken yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu. Karayolları ekiplerinin yanı sıra polisler, otoyolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haber Merkezi AA
Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan bölgelerde arıza yapan araçların bulundukları yerden kaldırma çalışmaları sırasında yoğunluk zaman zaman artış gösteriyor.
Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan bölgelerde arıza yapan araçların bulundukları yerden kaldırma çalışmaları sırasında yoğunluk zaman zaman artış gösteriyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkan ve otoyolu kullananlar, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadük ile Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

AA

Düzce-Kaynaşlı gişeleriyle Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan bölgelerde arıza yapan araçların bulundukları yerden kaldırma çalışmaları sırasında yoğunluk zaman zaman artış gösteriyor.

AA

Karayolları ekiplerinin yanı sıra polisler, otoyolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tatilcilerin bayram yolculuğu başladı
FOTOĞRAF 9
Title
Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkan ve otoyolu kullananlar, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadük ile Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.
Title
Düzce-Kaynaşlı gişeleriyle Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan bölgelerde arıza yapan araçların bulundukları yerden kaldırma çalışmaları sırasında yoğunluk zaman zaman artış gösteriyor.
Title
Karayolları ekiplerinin yanı sıra polisler, otoyolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Tatilcilerin bayram yolculuğu başladı
Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gitmek için erken yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu.


Kurban Bayramı namazı saat kaçta?
HAYAT
Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?
HAYAT
Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
HAYAT
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Abone Ol Google News
Türkiye bunu konuşuyor

Türkiye bunu konuşuyor

​İnsan yüzlü kelebek sosyal medyanın gündeminde.
Aksiyon filmi değil restorasyon

Aksiyon filmi değil restorasyon

Sümela Manastırı'ndaki 5 yıllık çalışma nefes kesiyor.
Yeni Şafak Yazarı Orakoğlundan flaş kulis: Muharrem İnce parti kuruyor

Bir HDP klasiği

Bir HDP klasiği

TBMM'nin en genç kadın milletvekili 'taciz'den bahsedince konuşturmadılar.

İkinci elden sonra sıfır içinde mi zorunlu oluyor?

İBB'ye ağaç tepkisi

İBB'ye ağaç tepkisi

AK Parti'li isim "​Kendi kendilerine mi ceza yazacaklar?" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.