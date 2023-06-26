Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Milyonlarca emeklinin ve çalışanın gözü, bayram öncesinde gelecek asgari ücret ve maaş zamlarıyla ilgili müjdelerde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ikinci kez toplanırken, akşam saatlerinde de Türk-İş Başkanı Ergün Atalay Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Atalay görüşme sonrasında "Belli bir noktaya geldik, Perşembe gününe kadar neticelendireceğiz. Yarın (bugün) açıklanma ihtimali de yüzde 50" dedi. Memur ve emekli maaşları da bu hafta Meclis'te olacak.