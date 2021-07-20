​Kurbana eziyet edene ceza

Bugün Kurban Bayramı’nın ilk günü. Müslümanlar ibadetini yerine getirmek için hazırlıklarını tamamladı. Yetkililer de vatandaşları, ‘kurbana saygı’ konusunda uyardı. Kurban Bayramı’nda çevre temizliğine dikkat etmeyenler ile kurbanlıklara kesim sırasında eziyet çektirenleri para cezası bekliyor. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlığı tedbirlerini tamamladı.
BİN TL’DEN BAŞLIYOR
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu’nun 20. maddesi gereğince bin TL idari ceza uygulanacak. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 96 bin 561 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 399 TL idari ceza verilecek.
ATIKLAR TORBALARA
Kurban kesimi sonucu oluşan atıklar, sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.
HİJYENE UYULACAK
- Tarım ve Orman Bakanlığı da bayram tedbirlerini aldı. Bu kapsamda, hayvanlara eziyet edene ceza kesilecek. Hayvanların kesilmesi dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılacak. Kesimin ehliyetli kişilerce yapılması önerildi. Bu kesim yerlerine aykırı hareket edenlere hayvan başına 2 bin 100 TL’den başlayan idari para cezası uygulanacak.