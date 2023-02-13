Kurtarmanın dili tek

Gelen kurtarma ekiplerinin hemen hepsi BM’den sınıflandırılmış ekipler. Biz de öyleyiz. Belli bir normdan geliyorsunuz. O sınıflandırma belli şeyler için size standartlar sunuyor. Aynı standartlardan geçmiş ekipler. Dolayısıyla birlikte çalışması daha kolay. Çünkü aynı dili konuşuyorsunuz. Dünyanın neresine giderseniz gidin itfaiyeciler birbirine benzer. Arama kurtarmada da bu vardır. Kurtarma ekipleri birlikte çalışmayı bilen insanlardır.

Her ekibin farklı uzmanlık alanları var. Yönetim ekibi deneyim kazanmış kişilerden oluşur. Teknik arama uzmanı, sismik, akustik sensörleri, optik cihazları kullanabilen kişidir. Dinleme, gözlem, okuyabilme, gördüğü şeyi anlamlandırabilme kabiliyeti vardır. Bir de tahkimat konusu var. Stabil olmayan bir yapının ahşap, alüminyum ya da farklı malzemeler kullanılarak stabil hale getirilmesi ile ilgili. Madenciler toprağı iterek tahkimi sağlar, biz sabit tutarak. Kurtarmada bir yeri zorlamak yoktur, olanı korumak vardır. Tahkimat ekibi bu toprağı sabit tutmak için çalışır. Tehlikeli maddeler için de ayrı bir ekip vardır.