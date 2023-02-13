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Kurtarmanın dili tek

AKUT’un kurucularından, eğitmen ve ekip lideri Dr. Adam Memet Tanrısever, farklı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinin aynı dili konuştuğunu söyledi: Belli bir normdan geliyorsunuz. Aynı standartlardan geçmiş ekipler. Dolayısıyla birlikte çalışması daha kolay. Çünkü aynı dili konuşuyorsunuz.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
02:31 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri.

Yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri.

Asrın felaketinde birçok milletten kurtarma ekibi el birliğiyle enkaz altından can kurtarmaya çalışıyor. Farklı dilleri konuşan yabancı ekipler, işlerini profesyonel şekilde yürütüyor. AKUT’tan Dr. Adam Memet Tanrısever, ekiplerin arama kurtarma konusunda aynı aşamalardan geçtiğini ve dünyanın her yerinde aynı normlarla hareket edildiğini anlattı. Tanrısever, yabancı ekiplerin sahada sergiledikleri uyum hakkında şunları kaydetti:

Mehmet Tansever

BİRLİKTE ÇALIŞMAYI BİLİYORLAR

Gelen kurtarma ekiplerinin hemen hepsi BM’den sınıflandırılmış ekipler. Biz de öyleyiz. Belli bir normdan geliyorsunuz. O sınıflandırma belli şeyler için size standartlar sunuyor. Aynı standartlardan geçmiş ekipler. Dolayısıyla birlikte çalışması daha kolay. Çünkü aynı dili konuşuyorsunuz. Dünyanın neresine giderseniz gidin itfaiyeciler birbirine benzer. Arama kurtarmada da bu vardır. Kurtarma ekipleri birlikte çalışmayı bilen insanlardır.

Her ekibin farklı uzmanlık alanları var. Yönetim ekibi deneyim kazanmış kişilerden oluşur. Teknik arama uzmanı, sismik, akustik sensörleri, optik cihazları kullanabilen kişidir. Dinleme, gözlem, okuyabilme, gördüğü şeyi anlamlandırabilme kabiliyeti vardır. Bir de tahkimat konusu var. Stabil olmayan bir yapının ahşap, alüminyum ya da farklı malzemeler kullanılarak stabil hale getirilmesi ile ilgili. Madenciler toprağı iterek tahkimi sağlar, biz sabit tutarak. Kurtarmada bir yeri zorlamak yoktur, olanı korumak vardır. Tahkimat ekibi bu toprağı sabit tutmak için çalışır. Tehlikeli maddeler için de ayrı bir ekip vardır.



#Deprem
#BM
#AKUT
#Arama Kurtarma ekipleri
1 saat önce
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Kurtarmanın dili tek
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