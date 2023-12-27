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Kuşadası'nda kumar baskını: Sekiz şahıs suçüstü yakalandı

Aydın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kumarla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda ruhsatsız iki kıraathaneye baskın düzenledi. 3 gün arayla gerçekleştirilen operasyonlarda kumar oynayan 8 şahıs suçüstü yakalanırken, çok sayıda kumar malzemesi ile birlikte toplam 12 bin 500 TL ile 200 dolar kumar parasına da el konuldu.

12:49 - 27/12/2023 Çarşamba
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Kuşadası'nda kumar baskını: Sekiz şahıs suçüstü yakalandı
Kuşadası'nda kumar baskını: Sekiz şahıs suçüstü yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 gün arayla ruhsatsız iki kıraathaneye yapılan baskında, kumar oynayan 8 şahıs suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kumarla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda ruhsatsız iki kıraathaneye baskın düzenledi. 3 gün arayla gerçekleştirilen operasyonlarda kumar oynayan 8 şahıs suçüstü yakalanırken, çok sayıda kumar malzemesi ile birlikte toplam 12 bin 500 TL ile 200 dolar kumar parasına da el konuldu. Kumar oynayan şahıslara toplamda 28 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, işyeri sahipleri hakkında da kumar oynamak için yer temin etmek suçundan soruşturma başlatıldı.



#Aydın
#Kuşadası
#Operasyon
39 dakika önce
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