|
Gündem

Küskünlere özel çalışma

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:36 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

31 Mart yerel seçimlerine son 10 gün kaldı. AK Parti hem saha hem de sandık bazlı bir çalışma yürütüyor. AK Parti'nin son haftadaki hamlesi özellikle stratejik görülen illerde çalışmaları yoğunlaştırmak oldu. Stratejik illere özel bir ekip oluşturan AK Parti bu ekiple hane ziyaretini artıracak. Özel ekip iftar, sahur, hasta ziyareti başta olmak üzere ev ziyareti yaparak seçmenle yüz yüze temas kuracak. Gençlik Kolları Teşkilatı ilk kez oy kullanacak 1 milyonu aşkın gencin tercihinin Cumhur İttifakı’ndan yana olması için gençlerle buluşmalar düzenleyecek. Geçmiş seçimlerin sandık sonuçlarını mercek altına alan parti kurmayları, oy kaybı yaşanan sandıkları da masaya yatırarak analiz etti. Böylece son seçimde kendine oy vermeyen vatandaşları sandık üzerinden tespit etti. Bu seçmenlerin yeniden kazanılması için de son hamle yapılması kararlaştırıldı.



#siyaset
#AK Parti
#Yerel Seçim
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Osmaniye deprem konutları AFAD hak sahipliği kura sonuçları isim listesi