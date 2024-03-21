Küskünlere özel çalışma

31 Mart yerel seçimlerine son 10 gün kaldı. AK Parti hem saha hem de sandık bazlı bir çalışma yürütüyor. AK Parti'nin son haftadaki hamlesi özellikle stratejik görülen illerde çalışmaları yoğunlaştırmak oldu. Stratejik illere özel bir ekip oluşturan AK Parti bu ekiple hane ziyaretini artıracak. Özel ekip iftar, sahur, hasta ziyareti başta olmak üzere ev ziyareti yaparak seçmenle yüz yüze temas kuracak. Gençlik Kolları Teşkilatı ilk kez oy kullanacak 1 milyonu aşkın gencin tercihinin Cumhur İttifakı’ndan yana olması için gençlerle buluşmalar düzenleyecek. Geçmiş seçimlerin sandık sonuçlarını mercek altına alan parti kurmayları, oy kaybı yaşanan sandıkları da masaya yatırarak analiz etti. Böylece son seçimde kendine oy vermeyen vatandaşları sandık üzerinden tespit etti. Bu seçmenlerin yeniden kazanılması için de son hamle yapılması kararlaştırıldı.