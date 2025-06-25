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Kütahya'da iş yerinde patlama: 3'ü ağır 8 yaralı

Kütahya'da iş yerinde patlama: 3'ü ağır 8 yaralı

17:5025/06/2025, Wednesday
DHA
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Kütahya'da iş yerinde patlama: 3'ü ağır 8 yaralı.
Kütahya'da iş yerinde patlama: 3'ü ağır 8 yaralı.

Kütahya'da 3 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde meydana gelen patlamada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde 3 katlı binanın giriş katında bulunan ve tüp satan iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada nedeniyle ilk belirlemelere göre, iş yerinde bulunan 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik tedbiri aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi ve Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama sonrası meydana gelen yangınsa itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hastanede tedavi gören 8 yaralıdan S.Y., A.Y. ve S.S.'nin durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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