Kuyumcularda yetki belgesi sancısı

qMalatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Malatya’da 1 No.’lu Kuyumcu Yetki Belgesi’ni Malatya Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özhüsrev’e verdi. Özhüsrev, “Malatya’da kuyumcu esnafımız bu konuda hazırlıklarını yaptı. Malatya’da tüm kuyumcu esnafımız yetki belgesi için tedbirini almalı” dedi.

Kuyumculuk mesleğinde yeni dönemde artık sadece yetki belgesi olan işletmeler altın ticareti yapabilecek. 48 bin civarındaki kuyumcu sayısı günden güne artarken, yetki belgesi için ustalık şartı aranan kuyumcu işletmelerinin belgelerini 31 Aralık’a kadar alması gerekiyor.

FOTOĞRAF 9 Türk düğün geleneğinin vazgeçilmezlerinden birisinin takı töreni olduğunu belirten kuyumcu işletmecisi Emre Duru, düğünün yıldızı olan gelin ve damada takılan altınların ışıltılarına ışıltı katmakla kalmayıp bütçelerine de oldukça fayda sağladığını söyledi. Fakat karşılarına son zamanlarda sahte altınlarla ilgili birçok haber çıktığını kaydeden Duru, “Gelin ve damat düğün bitip evlerine gittikten sonra altınlarını bozdurmak istediklerinde hüsrana uğramamak için bu konuda oldukça dikkatli olmalıdırlar. Öncelikle bizim de satışlarda en önem verdiğimiz husus müşterinin güvenini kazanmaktır. Altın alacakların ilk olarak yapması gereken eylem güvendikleri ve bildikleri kuyumculardan alışveriş yapmak olacaktır... Eğer bir kuyumcu, kişiye güven duygusu vermiyorsa oradan altın satın alınmamalı ve bozdurulmamalıdır. Ama bu konuda çok yenilerse ve bildikleri, sürekli gittikleri bir kuyumcu yoksa ilk olarak gözle muayene işlemi uygulanmalıdır. Altınların üzerinde mutlaka bulunması gereken, karatını ve saflığını niteleyen damgalar ile üretici firmaların kendi damgalarının yer aldığı bilinmelidir. Bu uygulama alıcıya ürünün gerçekliğiyle ilgili fikir veren önemli ayrıntılardır... Fakat sadece damgaları kontrol etmekle kalmamalı, altınlarda renk değişikleri veya farklı tonlara geçişlerin olup olmadığı iyi bir şekilde incelenmelidir. Diğer önemli bir konu da altının o gün ki fiyatıdır. Altın gerçek fiyatından daha aşağıda ya da yukarıda satılamaz. Altınları ele alıp ağırlıklarını ölçmek de kişilerin yararına olacaktır. Çünkü altın sahip olduğu yüksek özgül ağırlığından dolayı sahte takılara göre daha ağır gelecektir. Çok eskilerden bu yana kullanılan ısırma yöntemi de karar vermeniz üzerinde etkili olacaktır... Altın hassas bir maden olduğu için ısırıldığında dişlerin iz bırakıp bırakmadığına bakılabilir. Adana’da hizmet verdiğimiz kuyumculuk bünyesinde bulunan bütün ürünlere satış esnasında fatura imkanı sağlanmaktadır. Kişiler de altın alımı yaptıkları yerden ürünler için fatura istemeli ve bunun kontrolünü yapmalıdırlar” dedi. Kuyumcular evlenecek çiftleri uyarıyor: Son zamanlarda bu duruma çok sık rastlıyoruz Kuyumcular yeni evlenen çiftleri, düğünlerinde takılabilecek sahte altınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karşılarına son zamanlarda sahte altınlarla ilgili birçok haber çıktığını kaydeden Emre Duru "Gelin ve damat düğün bitip evlerine gittikten sonra altınlarını bozdurmak istediklerinde hüsrana uğramamak için bu konuda oldukça dikkatli olmalıdırlar" dedi. BiP'te paylaş

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Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, yoldan geçen herkesin kuyumcu olmaması için yetki belgesinin zorunlu olmasını kendilerinin talep ettiklerini söyledi. Ancak meslekte 5 yılı doldurmayanların kalfalık ve ustalık sınava giremeyecek olmasının mağduriyet oluşturduğunu vurgulayan Çavuşculu, Ticaret Bakanlığı’na yönetmelikte değişikliğe gitmesi çağrısında bulundu.

Hasan Çavuşculu

BU KARGAŞANIN ÇÖZÜLMESİ LAZIM

Çavuşculu, “Bu işin tek çözümü 31.12.2021 tarihine kadar yılına ayına bakılmaksızın veya 14.04.2021’e kadar kuyumcu olduğunu belgeleyen yetki belgesi alabilmeli. Vergi dairesinden kuyumcu olduğuna dair faaliyet belgesi alacaklar. Bir de bağlı bulunduğu meslek odasından kâğıt isteyecekler. İl müdürlüklerine müracaat ederek yetki belgesini almalı. Ustalık belgesine sahip olmayınca da yetki belgesi de alamıyor. Böyle bir kargaşa var. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım” dedi.

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