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Gündem Kuyuönü Hes Projesi 10 Bin Hanenin Enerji İhtiyacını Karşılayacak
MALATYA

Kuyuönü Hes Projesi 10 Bin Hanenin Enerji İhtiyacını Karşılayacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların devam ettiği Kuyuönü Hidroelektrik Santralinde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a inceleme gezisi sırasında Genel Sekreter Cemal Noğay, MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç ile ilgili firma yetkilileri eşlik etti.

Kuyuönü HES Projesinde belli bir aşamaya geldiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan “Kuyuönü HES projemizi inşallah en kısa sürede tamamlayarak elektrik üretimine başlayacağız. Projemiz tamamlandığı zaman yaklaşık 2.5 megawat enerji üretecek olan Kuyuönü HES projesi ile 10 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak.

İleriki aşamada buradaki su debisini artırarak üretilecek olan enerji miktarını 2.24 megawattan 3 megawata kadar çıkarabileceğiz.

Kuyuönü projemizde kullanılacak olan malzemeler ilgili firmamız tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilmektedir. İnşallah çalışmalarda herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde Ağustos ayı sonu itibariyle bu tesisimizde enerji üretimine başlayacağız.

Çalışmalarda emeği geçen teknik personelimize ve ilgili firma yetkililerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tesisimizin Malatya’mıza ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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