LGBT lobisinde 'Gökkuşağı Faşizmi' tedirginliği: Akademisyenleri fişleyip sokak çağrısı yaptılar

LGBT lobisinde 'Gökkuşağı Faşizmi' tedirginliği: Akademisyenleri fişleyip sokak çağrısı yaptılar

21:0520/01/2026, mardi
G: 20/01/2026, mardi
Gökkuşağı Faşizmi belgeseli sonrası LGBT destekçileri sosyal medyada propagandaya girişti.
TRT'nin uluslararası dijital video platformu tabii'de yayınlanan “Gökkuşağı Faşizmi” belgeseli, LGBT destekçilerini tedirgin etti. Belgeselde görüşlerine yer verilen akademisyenlerin isimleri, LGBT destekçisi hesaplar tarafından sosyal medyada hedef gösterildi. Belgeselin ve konusunun “nefret suçu” olduğunu iddia eden söz konusu hesaplar, sokak ve kampüs çağrıları yaptı.

Aile kurumunu yıkmaya yönelik çalışmalar yapan, gençleri karanlığa sürükleyen LGBT karanlığına karşı yapılan 'Gökkuşağı Faşizmi' isimli belgesel, 18 Ocak'ta tabii platformunda yayınlandı.

Belgesel ile son yıllarda küresel ölçekte etkisini artıran sapkın LGBT ideolojik hareketi eleştirel bir perspektifle mercek altına alındı.

tabii'nin sapkın ideolojinin içyüzünü gösteren belgeseli, LGBT lobisini tedirgin etti.

Belgeselin yayınlanmasının ardından, Trans Onur Haftası Komitesi, İstanbul metrosunda propagandaya girişmişti.

Akademisyenleri hedef gösterdiler

Bu gelişmenin ardından LGBT destekçisi hesaplar bu kez de sosyal medyada belgeselde adı geçen akademisyenleri hedef gösterdi.

Sapkın ideolojiden 'sokak' çağrısı

Belgeselde de isimleri geçen akademisyenlerin adını paylaşan LGBT destekçileri, karanlık yüzlerinin deşifre edilmesinin 'nefret suçu' olduğunu savunarak kampüsten meydanlara çıkma çağrısı yaptı.



