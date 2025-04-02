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LGS başvuruları başladı: MEB'den öğrencilere uyarı

LGS başvuruları başladı: MEB'den öğrencilere uyarı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:482/04/2025, Wednesday
G: 2/04/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süreci başladı. Başvurular, 2-16 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Sınav için öğrencilerden herhangi bir ücret alınmayacak.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran'da yapılacak.


Başvurular, 2-16 Nisan arasında e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Öğrencilerden, sınav için ücret talep edilmeyecek.


MEB'den öğrencilere uyarı


Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenciler için uyarıları var.


Başvuru yapmadan önce, bilgilerin güncel olup olmadığını mutlaka kontrol ettirin. Bu kontroller, öğrencilerin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerince gerçekleştirilecek. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.


Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.


Sonuçlar 11 Temmuz'da açıklanacak


Sınav takvimine göre; sonuçlar 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.




#Liselere Geçiş Sistemi
#sınav
#eğitim

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