LGS'de 352 şampiyon

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 sınav sonuçları dün açıklandı. 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 95,61 oldu. Öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okulların kontenjanı ise 203 bin 638.

HERKES YEREL TERCİH YAPMAK ZORUNDA

Tercih süreci dün itibarıyla başladı ve 17 Temmuz'a kadar sürecek. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre gerçekleştirilecek. Merkezi sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK

2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayan depremzede öğrenciler için de "pozitif ayrımcılık" tanındı. Sınavla öğrenci alan okullara her 30 kontenjana 1 ek kontenjan verildi. Ayrıca yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında eğitim yılını tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek.

YÜZDELİK DİLİMLER DAHA İYİ DÜZEYDE

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal da LGS sonuçlarını Yeni Şafak için değerlendirdi. Ünsal, “Adayların elde ettiği yüzdelik dilimleri geçen yıla oranla yarı yarıya daha iyi düzeyde. Örneğin geçen yıl yaptığı netlerle yüzde 6'lık dilime giren öğrenci ile bu yıl aynı netleri yapan öğrencinin yüzde 2,8'lik dilimde olduğu anlaşılıyor. Geçen yıl bir yüzdelik dilime düşen aday sayısı 10 bin 302 adaydı. Bu sene bir yüzdelik dilime 9 bin 929 aday düşecek. Aday sayısında

yüzde 3,6'lık bir avantaj ortaya çıkmış görünüyor.” dedi.

Kahramanın okulundan şampiyon

15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir'in adının verildiği Ankara'daki Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Talha Eslem Özdemir, LGS'de 500 tam puan aldı. Yoğun ve yorucu bir hazırlık süreci sonrası elde ettiği başarıdan mutluluk duyduğunu söyleyen Özdemir, bilgisayar mühendisi olmayı hedeflediğini kaydetti.

Mardinli Cıvan Galatasaray'ı istiyor

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yaşayan ve LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Cıvan Çelik, Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyor. Çelik "Çok güzel bir duygu. Disiplinli, planlı ve programlı çalıştım. Okulumu ve ailemi gururlandırdım. Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Plan ve düzen başarı getirdi

Mersin'de LGS sınavında 500 tam puan alan Ecem Adıyakış, matematik öğretmeni olmanın hayalini kuruyor. Mehmet Adnan Özçelik Ortaokulu öğrencisi Adıyakış, başarısından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Günde 4 saat ders çalışarak sınava hazırlandığını anlatan Adıyakış, başarısını planlı ve düzenli çalışmaya borçlu olduğunu vurguladı.

İkizlerin gururu

İstanbul Esenyurt'ta, LGS sınavında ikiz kardeşlerden biri tam, diğeri 480 puan aldı. Esenyurt'taki Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencisi Ulaş Güney Daşdemir, sınav sonuçlarına göre 90 sorunun tamamını, ikiz kardeşi Gözde Naz Daşdemir ise 85 soruyu doğru cevapladı. İkiz kardeşler, okula gelerek başarılarını öğretmenleriyle kutladı.

Bingöl'ün tek gururu

Bingöl'de yaşayan Hasan Bakır, inşaat ustası babası, ev kadını annesinin desteğiyle LGS'de 500 tam puan almayı başardı. Kültür Mahallesi'ndeki Turgut Özal Ortaokulundan mezun olan 14 yaşındaki Hasan Bakır, kentteki devlet okullarında bu başarıyı elde eden tek öğrenci oldu.

Ev kadını annesi Selma, inşaat ustası babası Fevzi Bakır'ın desteği, öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle sınava hazırlanan Hasan Bakır, yılın başından, sınavda başarıya ulaşacağını düşündüğünü söyledi.







