LGS'de gündemi takip eden bildi

Milli futbolcu Arda Güler’in tevekkül açıklaması, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in hayatı ve Türkiye’nin yerli savunma sanayii ürünleri olan Hürkuş, Hürjet ve ANKA soruları sosyal medyada ve eğitim çevrelerinde gündem oldu. Soruların PISA ve TIMSS gibi uluslararası değerlendirmelere benzer şekilde tasarlanması da dikkat çekti. Eğitimciler, bu yaklaşımla öğrencilerin sadece sınavlara değil, hayata dair problem çözme becerilerinin de geliştirildiğini belirtiyor.