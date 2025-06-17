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LGS'de gündemi takip eden bildi

LGS'de gündemi takip eden bildi

Merve Safa Akıntürk
04:0017/06/2025, Tuesday
G: 17/06/2025, Tuesday
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl yalnızca akademik başarı değil, güncel olaylar ve toplumsal figürlere dair sorular da dikkat çekti.

Milli futbolcu Arda Güler’in tevekkül açıklaması, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in hayatı ve Türkiye’nin yerli savunma sanayii ürünleri olan Hürkuş, Hürjet ve ANKA soruları sosyal medyada ve eğitim çevrelerinde gündem oldu. Soruların PISA ve TIMSS gibi uluslararası değerlendirmelere benzer şekilde tasarlanması da dikkat çekti. Eğitimciler, bu yaklaşımla öğrencilerin sadece sınavlara değil, hayata dair problem çözme becerilerinin de geliştirildiğini belirtiyor.



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