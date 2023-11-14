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Liberya bandıralı gemiye Narkogüç operasyonu: 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Narkogüç operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli kuru yük gemisinde 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında gemideki 26 mürettebat gözaltına alındı. Uyuşturucular geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde iki adet dayanıklı plastik torba içerisinde bulundu.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:33 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 09:24 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik İskenderun Körfezi'nde 'Narkogüç' kod adlı operasyon yapıldığını bildirdi.


Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Adana'nın Yumurtalık ilçesi açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde arama yapıldı. Çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde, 2 dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli gözaltına alındı.



Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 51 Kilo 750 gram kokain ele geçirildi.


Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli şahsın ifadeleri alınıyor.


Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

Çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde, 2 dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığımız ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz ekiplerince İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık Açıklarında Demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisine Narkogüç Operasyonu düzenlendi.


Geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde 2 adet dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram Kokain ele geçirildi.


Operasyonu gerçekleştiren Polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesiN.




#NARKOGÜÇ
#Uyuşturucu
#Liberya bandıralı gemi
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