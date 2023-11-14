Liberya bandıralı gemiye Narkogüç operasyonu: 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Adana'nın Yumurtalık ilçesi açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde arama yapıldı. Çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde, 2 dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli gözaltına alındı.