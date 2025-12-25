Libya Kriminal Dairesi Başkanı Aşur Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti

Foto: Arşiv.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Mahmut Aşur ve beraberindeki heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyaret etti. Libya heyetine, soruşturmada gelinen aşamaya göre bilgilendirme yapıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, soruşturmada görevli Cumhuriyet başsavcı vekili ile Cumhuriyet savcıları tarafından Libya heyetine soruşturmaya yönelik bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:
"İki ülkenin, meydana gelen kazaya ilişkin soruşturmada ortak çalışma isteği ve iradesi teyit edilmiş, mevzuatın ön gördüğü usuller çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılabileceği bildirilmiştir."
#Libya
#Ankara
#Muhammed Ali Al-Haddad