Libya Kriminal Dairesi Başkanı Aşur Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, soruşturmada görevli Cumhuriyet başsavcı vekili ile Cumhuriyet savcıları tarafından Libya heyetine soruşturmaya yönelik bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.