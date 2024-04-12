Likit kokaincilere çelik yumruk

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda aralarında dünyaca ünlü kaçakçıların bulunduğu çete çökertildi. Liderliğini Lübnan ve Venezuela uyruklu Danı Talal Awad Abushanap’ın yaptığı çetenin, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapacağı ihbarı üzerine harekete geçen Körfez Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Teknik ve fiziki olarak izlenen çetenin, Kolombiya’dan aldığı likit kokaini Venezuela üzerinden Türkiye’ye sokmayı planladıkları belirlendi. Şebekenin likit uyuşturucuyu kimyevi katkılarla çoğaltmak için Tekirdağ’da bir bağ evini kullandığı ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin kimyevi maddeleri bu bağ evinde depoladıkları ve akabinde 2 Nisan Salı günü Antalya’ya sevk ettikleri belirlendi. Kesintisiz fiziki ve teknik takibin ardından Döşemealtı ilçesi Bıyıklı ve Ahırtaş mahallelerinde bulunan bağ evlerinde şüphelilerin ürettikleri uyuşturucu maddenin bir miktarını 9 Nisan Salı günü piyasaya süreceği tespit edildi.