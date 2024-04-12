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Likit kokaincilere çelik yumruk

Kolombiya’dan alınan likit kokaini Venezuela üzerinden Türkiye’ye sokmayı planlayan uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne darbe vuruldu. Narkoçelik -11 operasyonu kapsamında, aralarında elebaşı Danı Talal Awad Abushanap’ın da bulunduğu 13 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şahin Şen
04:00 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 06:01 - 12/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Çetenin uyuşturucuyu sakladığı yer.
Çetenin uyuşturucuyu sakladığı yer.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda aralarında dünyaca ünlü kaçakçıların bulunduğu çete çökertildi. Liderliğini Lübnan ve Venezuela uyruklu Danı Talal Awad Abushanap’ın yaptığı çetenin, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapacağı ihbarı üzerine harekete geçen Körfez Başsavcılığı, soruşturma başlattı.


LİKİT KOKAİNİ ÇOĞALTACAKLARDI

Teknik ve fiziki olarak izlenen çetenin, Kolombiya’dan aldığı likit kokaini Venezuela üzerinden Türkiye’ye sokmayı planladıkları belirlendi. Şebekenin likit uyuşturucuyu kimyevi katkılarla çoğaltmak için Tekirdağ’da bir bağ evini kullandığı ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin kimyevi maddeleri bu bağ evinde depoladıkları ve akabinde 2 Nisan Salı günü Antalya’ya sevk ettikleri belirlendi. Kesintisiz fiziki ve teknik takibin ardından Döşemealtı ilçesi Bıyıklı ve Ahırtaş mahallelerinde bulunan bağ evlerinde şüphelilerin ürettikleri uyuşturucu maddenin bir miktarını 9 Nisan Salı günü piyasaya süreceği tespit edildi.


EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Kocaeli Emniyeti, kaçakçıları izlemek için özel ekip kurarken, kurulan ekipteki görevliler 10 gün araçta yatarak gece gündüz iz sürdü. Operasyon için hazırlıklar tamamlandığında Kocaeli merkezli, Tekirdağ ve Antalya’da Narkoçelik-11 operasyonu kapsamında düğmeye basıldı. Şüpheliler kıskıvrak yakalandı.


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