Liste temizliği

ByLock içeriklerinden yola çıkılarak yapılan araştırma sonucunda bin kişilik yeni şüpheli listesi belirlendi. Söz konusu liste savcılığa gönderildi. Ardından da listede bulunan şüphelilerin numaraları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına (BTK) bildirilerek, ByLock kullanıldığı tespit edilen numaranın söz konusu kişiye ait olup olmadığının araştırılması istendi.
YENİ LİSTEYE İLK DALGA
BTK’nın da çalışmalarını tamamlanmasının ardından bin kişilik yeni listeye yönelik ilk operasyon için dün düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, listede yer alan şüphelilerden 53’ü hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 39 şüpheli yakalandı.
ÖKSÜZ SORGUDA
- Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler arasında 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten FETÖ’nün kaçak TSK imamı Adil Öksüz’ün amcasının oğlu Ali Emre Öksüz’ün de bulunduğu ortaya çıktı.