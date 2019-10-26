Liste temizliği

Hayat

İnsani yardımda Türkiye'nin tek rakibi kendisi

Suriyelilere yönelik oluşturulan misafir algısından vazgeçilip bir an önce kalıcı söylemler kurulması gerektiğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ayşegül Kayaoğlu sahada yaptığı araştırmalardan yola çıkarak gözlemlediği sorun ve çözüm önerilerini sıraladı. “Suriyelilerin büyük bir kısmı Türkiye’de kalacak” diyen Kayaoğlu, “Türkiye AB ülkeleriyle kıyaslanamayacak derecede 4 milyona yakın Suriyeliyi barındırarak onlara sağlık ve eğitim hizmetleri verdi. Şu an ülke olarak insani yardımlardan kalkınma politikalarına geçen bir aşamadayız. Bu konuda tek rakibimiz kendimiziz. Bu yüzden hep beraber uyumlu bir şekilde yaşamanın yolunu da bulmalıyız” ifadelerini kullandı.