​Lokman Hekim Üniversitesi “Helal Uygunluk Belgesi” veren ilk üniversite oldu.

Lokman Hekim Üniversitesi Helal Ürün Uygulama ve Araştırma Merkezi (LHUHAM); gıda, ilaç, kozmetik, temizlik ve dezenfektanlar gibi ürünler ile yemek, turizm gibi hizmetlere yönelik Helal Belgelendirme, Eğitim ve AR-GE faaliyetleri gerçekleştirmektedir. İslami ve etik değerlere bağlı uzman kadrosu ile bilimsel ve teknolojik altyapısı sayesinde sürdürülebilir ve güvenilir çalışmalar yürütmektedir. Aynı zamanda Merkez, ilgili bakanlıklar, üniversiteler ve STK’lar ile iş birliği yaparak bu alanda sürekli iyileştirmeye de katkı sağlamakta.

Merkezin temel faaliyetlerinden birisi olan Helal Belgelendirme; ürünlerin, hizmetlerin hammaddeden başlayarak sunumuna kadar ilerleyen tüm zincirde teknik kriterlere ve İslami değerlere uygun olarak üretildiğini, izlenebilirliği sağlanarak sürdürülebilir şekilde tüketiciye helal ve sağlıklı olarak ulaştırıldığını garanti altına alan bir belgelendirme faaliyeti.

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İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Standartları

Merkez bu faaliyetini “Helal Uygunluk Değerlendirme” süreçleri ile yapmaktadır. İslam İş Birliği Teşkilatına (OIC) bağlı İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından hazırlanan helal standartlarını esas almakta; süreçleri tutarlı, tarafsız, bağımsız ve gizlilik ilkesine dikkat ederek şeffaf bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Belgelendirme ve Gözetim Süreci

Başvurunun incelenmesiyle başlayan süreç; tetkikler, muayene ve deneyler ile devam etmekte, değerlendirme ve belgelendirme kararıyla da sonuçlanmaktadır. Belgelendirme sonrasında gözetim tetkikleri ve gerekli durumlarda özel tetkikler yapılarak izlenebilirlik sağlanmaktadır.

Birçok Alanda Helal Uygunluk Belgesi

Merkez şu alanlarda helal belgelendirme yapmaktadır:

Ürünler: Gıda, Kozmetik, Temizlik ürünleri ve dezenfektanlar

Hizmetler: Yiyecek-içecek hizmeti, Turizm

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Başvurular Alınmaya Başladı

Lokman Hekim Üniversitesi Helal Ürün Uygulama ve Araştırma Merkezi, bu çerçevede helal belgelendirme hizmeti sunmak üzere başvuruları almaya başlamıştır. Böylece güvenli ürün ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılmasına aracılık etmektedir. Verdiği Helal Uygunluk Belgesi bir kalite göstergesi olup ulusal ve uluslararası ticarette engelleri kaldıran bir belge özelliği taşımaktadır.

Merkez Müdürü

Merkez Müdürü Prof. Dr. Fatih Gültekin aynı zamanda Lokman Hekim Üniversitesi rektörüdür. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi olan ve uzun yıllardır Helal ve Sağlıklı Gıda ile ilgilenen Dr. Gültekin tıp doktoru ve biyokimya uzmanı. Gıda Katkı Maddeleri ve beslenmeyle ilgili yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgiyle takip edilen Dr. Gültekin’in bu alanda yazılmış kitapları ve çok sayıda bilimsel çalışması bulunuyor.