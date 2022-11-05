Maden kazasında degaj ihtimali var

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu, akademisyenleri dinledi. Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Bilim, madendeki sensörlerin 3-4 saatlik verilerini incelemeden kesin nedene ilişkin değerlendirme yapılamayacağını kaydetti. Facianın ani gaz ve kömür püskürmesi anlamına gelen “degaj” kaynaklı olup olmadığını anlamak için bu verilere bakmak gerektiğine dikkat çeken Bilim, “Metan değeri 0’dan başlayıp 3-4 saatlik süre boyunca 0,1-0,2 artarak patlamadan önce en son ölçülen 1,60 değerine ulaştıysa, yavaş yavaş bir sızıntı olduğu anlamına gelir. Ama patlamadan önce 0’ken 10-15 dakika içinde 1,6’ya çıktıysa degaj gibi düşünebiliriz” dedi.

Pof. Dr. Niyazi Bilim.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Barış da havalandırmanın önemine değindi. Yer altı ocaklarında havalandırmanın yeterince etkin olmaması halinde alınan diğer önlemlerin anlam taşımayacağının altını çizen Barış, “Doğru havalandırma yapmazsanız, gazı bir yerde biriktirir ve patlatırsınız. Yeterli türbülans sağlayamazsanız galeri içinde metan tavanda birikir” diye konuştu. Kömür tozu riskine de değinen Barış, bunun tedbir alınmadığı takdirde alev kaynağı yakalarsa patlayabileceğini söyledi: “Metan patlıyor, bunun basıncı yoldaki tozu havalandırıyor, arkadan gelen alev onu yakıyor; bu böyle fitil gibi taş tozu veya su barajına denk gelene kadar gidiyor.”

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Prof. Dr. Kemal Barış

Müdür yardımcısı: Maaş aldım oturdum

Patlamaya ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklu TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı S.A., 2020’de görevden alındığını ileri sürdü. S.A. “2020 Ağustos ayından sonra hiçbir iş yapmadım, talimat almadım, emir vermedim, hiçbir sorumluluk altında da değildim. Sadece oturdum, maaşımı aldım” dedi. Tutuklu işletme başmühendisi M.T., “Yaklaşık 10 yıldır kurumda çalışmaktayım. Olay günü ve öncesinde gaz seviyesinin yükselmesiyle ilgili bana bir şikayet ya da bildirim yapılmadı. Haftada 2-3 kez madene inerim” diye konuştu. Tutuklu emniyet mühendisi Ş.K. ise bilirkişilerin tespitlerini reddetti: “Yaşanan kazanın sorumlusu ben değilim. Emniyet mühendisi olarak 6 aydır görev yapmaktayım. Biz yangın bekleme barajlarını yaparız. Onların kapatılmasını gerçekleştiririz.”

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GÜNDEM Maden faciasında kanıksama tuzağı

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