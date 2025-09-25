Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Madenden acı haber geldi; 16 yıllık madenci göçükte hayatını kaybetti

Madenden acı haber geldi; 16 yıllık madenci göçükte hayatını kaybetti

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:2225/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Maden ocağında göçük
Maden ocağında göçük

Zonguldak'ta, maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yaptığı açıklamada “Maalesef bugün saat 12.15’te TTK Gelik İşletmesi’nde bir göçük ihbarı aldık. Göçüğün olduğu ayakta, 5 işçimiz eksi 260-360 kotu arasında göçüğe maruz kaldı. Bunlardan 3’ü ilk göçük anında kaçarak kurtuldu. 2 işçimiz göçük altında kaldı. 1 işçimiz yaralı olarak, şuuru açık, hayati tehlikesi yok. Şu anda az önce ziyaret ettik, kurtarıldı ama maalesef diğer işçimiz hayatını kaybetti. Şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Karadon Müessesesi’nde maden ocağında, yerin 263 metre altında göçük meydana geldi.

Ocağın baca kısmına yakın noktada meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK’ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan işçilerin kurtarmak için göçüğün meydana geldiği alana daha yakın olan Gelik Müessesi’nden yerin altına indi.

Acı haberi Zonguldak valisi verdi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK’nın Gelik’teki maden ocağında Orhan Maskar’ın öldüğü ve Giray Turpçu’nun yaralı kurtulduğu göçükle ilgili açıklama yaptı. Yaralı işçiyi Atatürk Devlet Hastanesi’nde ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, “Maalesef bugün saat 12.15’te TTK Gelik İşletmesi’nde bir göçük ihbarı aldık. Göçüğün olduğu ayakta, 5 işçimiz eksi 260-360 kotu arasında göçüğe maruz kaldı. Bunlardan 3’ü ilk göçük anında kaçarak kurtuldu. 2 işçimiz göçük altında kaldı. 1 işçimiz yaralı olarak, şuuru açık, hayati tehlikesi yok. Şu anda az önce ziyaret ettik, kurtarıldı ama maalesef diğer işçimiz hayatını kaybetti. Şehit oldu. Büyük geçmiş olsun. Ölen Orhan Maskar isimli işçimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bütün ailesine, arkadaşlarına, madencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışması tamamlandı, büyük geçmiş olsun” dedi.

Yakınları hastaneye geldi

Ölen Maskar ve yaralı Turpçu'nun yakınları hastane önüne geldi. Polis ekipleri ise hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Maskar'ın morg önünde bekleyen yakınları gözyaşı döktü.



#Zonguldak
#maden ocağı
#göçük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu akşam hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi maçları neler, hangi kanalda? 25 Eylül 2025 günün futbol programı