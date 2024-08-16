Mafyaya teröre aman vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör ve mafya konusunda net mesajlar vererek "Kendini devletten üstün görene müsamaha göstermeyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Öğrencilerin sevincine şahitlik etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 774'ü erkek, 82'si kadın ve 12'si misafir olmak üzere 868 subay ile 3 bin 34 erkek 215 kadın astsubay öğrencinin mezun olduğu bilgisini paylaştı.

"Her biriniz millet adına özel bir görevi icra ediyorsunuz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan dua eden aziz milletimizin emaneti var. Sıradan bir mesleğin değil yükü ağır bir vatan görevinin neferlerisiniz" şeklinde konuştu. Erdoğan, mezun öğrencilere hitaben "Sizler uğruna bin yıldır nice canlar verilen aziz vatanın destanlaşan devlet şuurunun asil temsilcilerisiniz" ifadelerini kullandı.

HUKUKUN DIŞINA ÇIKANIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ

Türkiye'nin terörle mücadelesinde tarihi başarılara imza attığını kaydeden Erdoğan, "Türkiye bugün dünyada cesur ve vicdanlı duruş sergileyebiliyorsa bunun sebebi 22 yılda güvenlik alanında yakaladığı başarılardır. Terör örgütüne karşı mücadelede tarihi başarılar elde ettik. Bundan geri gidiş kesinlikle söz konusu olmayacak. Bizim hukuka, kanuna riayet eden kimseyle sorunumuz yok. Ama hukukun dışına çıkanın gözünün yaşına bakmayız" dedi.

CEZASIZLIK ALGISINA İZİN VERMEYECEĞİZ

"Vatandaşımızın huzuruna kastedenlere müsamaha göstermeyiz" diyen Erdoğan, "Mafya, çete, insan kaçakçısı, teröristmiş, bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz. Terör tehdit kaynağından çıkacak. Cezasızlık algısının toplumda yerleşmesine müsaade edemeyiz. Sizden isteğim vatandaşı hiçbir zaman devlet nerede diye feryat ettirmemenizdir. Zor anında hızla vatandaşın yanında olacak, devletin gücünü hissettireceksiniz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

TÜRKİYE 85 MİLYONUN ORTAK YURDU

"Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azimle mücadele edeceğiz. Kendini devletten üstün görene müsamaha göstermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim, bu ülke hepimizin. İnsanımızın derdiyle dertlenecek vatandaşla hemhal olacaksınız. Bu mücadelede sizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Hain emellere sıra dağlar gibi karşı duracaksınız. Sorumluluklarınızı en güzel şekilde yapmanızı istiyorum."

Kongrelerin odağı istişare ve açılım

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23. yıl konuşmasında verdiği 'değişim' ve 'yenilenme' mesajları sonrası kongre süreci hızlandı. 3 Eylül'de yapılacak olan MKYK'da kongre kararı alınacak. AK Parti olağan kongreleri normalde 1 yıl sürüyor. Bu defa kongrelerde biraz daha farklı bir yöntem izlenecek. Önümüzdeki yıl ilkbahar bitmeden kongre takvimi tamamlanmış olacak. Özellikle nüfusu 100 bin üzeri olan il ve ilçelerde kongreler daha katılımcı, delegelerin kanaatlerinin alındığı, öğleden önce merkez seçimin olacağı, öğleden sonra geniş istişarelerin yapılacağı bir yol izlenecek. Belde, ilçe, il ve genel merkez arasındaki bağ daha da kuvvetlendirilecek. Sadece kadro değişikliği değil geniş toplumsal kesimlere açılım yapılacak. İstişare mekanizması dinamik tutulacak.







