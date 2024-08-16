|
Gündem

Mafyaya teröre aman vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörü tehdit kaynağı olmaktan çıkaracaklarını söyledi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Mafya, çete, insan kaçakçısı, terörist... Bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz" dedi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 03:38 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör ve mafya konusunda net mesajlar vererek "Kendini devletten üstün görene müsamaha göstermeyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Öğrencilerin sevincine şahitlik etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 774'ü erkek, 82'si kadın ve 12'si misafir olmak üzere 868 subay ile 3 bin 34 erkek 215 kadın astsubay öğrencinin mezun olduğu bilgisini paylaştı.

"Her biriniz millet adına özel bir görevi icra ediyorsunuz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan dua eden aziz milletimizin emaneti var. Sıradan bir mesleğin değil yükü ağır bir vatan görevinin neferlerisiniz" şeklinde konuştu. Erdoğan, mezun öğrencilere hitaben "Sizler uğruna bin yıldır nice canlar verilen aziz vatanın destanlaşan devlet şuurunun asil temsilcilerisiniz" ifadelerini kullandı.

HUKUKUN DIŞINA ÇIKANIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ

Türkiye'nin terörle mücadelesinde tarihi başarılara imza attığını kaydeden Erdoğan, "Türkiye bugün dünyada cesur ve vicdanlı duruş sergileyebiliyorsa bunun sebebi 22 yılda güvenlik alanında yakaladığı başarılardır. Terör örgütüne karşı mücadelede tarihi başarılar elde ettik. Bundan geri gidiş kesinlikle söz konusu olmayacak. Bizim hukuka, kanuna riayet eden kimseyle sorunumuz yok. Ama hukukun dışına çıkanın gözünün yaşına bakmayız" dedi.

CEZASIZLIK ALGISINA İZİN VERMEYECEĞİZ

"Vatandaşımızın huzuruna kastedenlere müsamaha göstermeyiz" diyen Erdoğan, "Mafya, çete, insan kaçakçısı, teröristmiş, bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz. Terör tehdit kaynağından çıkacak. Cezasızlık algısının toplumda yerleşmesine müsaade edemeyiz. Sizden isteğim vatandaşı hiçbir zaman devlet nerede diye feryat ettirmemenizdir. Zor anında hızla vatandaşın yanında olacak, devletin gücünü hissettireceksiniz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

TÜRKİYE 85 MİLYONUN ORTAK YURDU

"Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azimle mücadele edeceğiz. Kendini devletten üstün görene müsamaha göstermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim, bu ülke hepimizin. İnsanımızın derdiyle dertlenecek vatandaşla hemhal olacaksınız. Bu mücadelede sizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Hain emellere sıra dağlar gibi karşı duracaksınız. Sorumluluklarınızı en güzel şekilde yapmanızı istiyorum."

Kongrelerin odağı istişare ve açılım

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23. yıl konuşmasında verdiği 'değişim' ve 'yenilenme' mesajları sonrası kongre süreci hızlandı. 3 Eylül'de yapılacak olan MKYK'da kongre kararı alınacak. AK Parti olağan kongreleri normalde 1 yıl sürüyor. Bu defa kongrelerde biraz daha farklı bir yöntem izlenecek. Önümüzdeki yıl ilkbahar bitmeden kongre takvimi tamamlanmış olacak. Özellikle nüfusu 100 bin üzeri olan il ve ilçelerde kongreler daha katılımcı, delegelerin kanaatlerinin alındığı, öğleden önce merkez seçimin olacağı, öğleden sonra geniş istişarelerin yapılacağı bir yol izlenecek. Belde, ilçe, il ve genel merkez arasındaki bağ daha da kuvvetlendirilecek. Sadece kadro değişikliği değil geniş toplumsal kesimlere açılım yapılacak. İstişare mekanizması dinamik tutulacak.


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'den dünyaya seslendi: Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin öncülüğünü takdirle karşılıyoruz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda soykırımcı İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırı ve katliamlarıyla ilgili konuşma gerçekleştirdi. Abbas, konuşmasına ''Filistin halkının büyük acısını anlatmaya geldim'' ifadeleri ile başladı. 'Filistin davası Türkiye'de ana mesele haline gelmiştir' diyen Abbas, ''Türkiye meşru haklarımızı savunuyor. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin öncülüğünü takdirle karşılıyor kendisini kutluyoruz. Halkımızın adil davasını savunduğunuz için sizleri selamlıyorum'' açıklamasında bulundu. Abbas ayrıca Gazze'ye gitme kararı aldığını belirterek, ''Önümüzde bir çözüm kalmadı, Gazze'ye gitme kararı aldım. Benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değil, ya zafer ya şehadet!'' dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Terör
#Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
29 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Canan Karatay'ın zirve formülü: Nefes aldırmayan sıcaklıklara su serpiyor! İçtiğiniz anda vücudun işleyişini değiştiriyor