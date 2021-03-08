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İSTANBUL

Mahallenin ablası

İstanbul Güngören’deki Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Muhtarı Av. Özlem Söğüt, mahalleye canlılık getirmiş. 23 bin mahalle sakininden her birinin hikayesine hakim olan Söğüt, ekibiyle düzenli olarak köy okullarına yardım kampanyaları düzenliyor. Ekip salgın sürecinde de yaşlıların imdadına koştu.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Özlem Söğüt
Özlem Söğüt

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Yeni Şafak Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi muhtarı Avukat Özlem Söğüt’e (47) misafir oldu. Genç ve enerji dolu bir muhtar olan Söğüt, 23 bin sakini olan mahallenin her bir vatandaşının hikayesine hakim.

Özlem Söğüt

YARDIMA KOŞUYOR

Güngören’de 11 muhtarlıkta 4 kadın muhtar olduğunu söyleyen Söğüt, sosyal medya üzerinden yardım kampanyaları düzenlediklerini anlattı. Söğüt, “Mahallemizin bir grubu var. Kanser hastalarına beslenmeleri için gereken yiyecekleri ulaştırıyoruz. Geçen yıl da Urfa, Batman ve Ağrı’daki bazı köy okullarını belirledik. Mahalledeki teyzeler kendi elleriyle atkı, şapka, yelek ve kazak ördü. Merter’deki tekstilcilerden ürünler topladık. Yüzlerce çocuğa yetecek kadar 18 büyük koli hazırladık. Bu senede 7-8 okulun bot ve mont ihtiyacını karşıladık” dedi. Söğüt, salgın sürecinde de yaşlıların ihtiyaçlarına koştuklarını söyledi. Kedi ve köpekler için de barınacakları yuvalar yaptıklarını aktaran Söğüt “Mahallemizi hem insanlar hem de hayvanlar için yaşanabilir bir ortama çevirmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

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