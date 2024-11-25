Mahkeme beş soruya cevap arıyor

Diyarbakır’da cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine bakan mahkeme, cinayeti aydınlatacağı düşünülen Dara- 2 askeri üs bölgesine ait kamera görüntülerinin, iyileştirme çalışmaları için “Ulusal Kriminal Büro” adlı özel bir şirket tarafından

incelenmesine karar verdi. Narin Güran cinayeti belirsizliğini koruyor. Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, dosyaya yeni giren Dara-2 kamera görüntülerinin uzmanlarca incelenmesine karar verdi. Bu kapsamda mahkeme, görüntüleri incelemek üzere Ulusal Kriminal Büro’yu görevlendirdi.





Nevzat Bahtiyar Salim Güran

TUTANAKLA TESLİM EDİLDİ

Mahkeme, ulaşılan görüntüleri tutanakla Kriminal Büro’ya teslim etti. Görüntü tespit tutanağına göre, incelemeyi yapan ekibin Dara-2 askeri üs kamerasına ait görüntülerin 6 dakika 45 saniye ileride olduğu, Narin’in geçtiği yeri gösteren okul kamerasının normal zaman dilimine göre yaklaşık 4 dakika ileride olduğu belirlendi. Daraltılmış baz istasyonu kayıtları, Narin’in evinin işaretlendiği ve tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar’ın ifade örneği araştırmayı yapan yetkiliye teslim edildi.





Enes Güran Yüksel Güran

5 KONUYU AYDINLATIN

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, mahkeme heyeti kriminal uzmanlarından 5 farklı konunun detaylı incelenmesini talep etti. Narin'in evine veya ahıra gidip gitmediği ya da patika yol üzerinde bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru gidip gitmediği. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın patika yol üzerinde Narin'i karşılayıp karşılamadığı. Narin'in en son okul kamerasına yansıyan görüntüsünde siyah kıyafetli olduğu anlaşılmıştı. Özellikle siyah kıyafetli bir kız çocuğunun tespit edilip edilemediği dikkatle incelenecek. Ayrıca inceleme yapılırken güncel saat olan 15.10 ile 15.30 arası değerlendirilecek. Sanık Nevzat'ın beyanları dikkate alınarak baba Arif Güran'ın evine gidip gitmediği, evden çıkıp çıkmadığı, kendi evine ya da ahırına bir şey taşıyarak gidip gitmediği, kırmızı renkli bir araba ile kendi evinden ya da ahırında ayrılıp ayrılmadığı incelenecek. İncelenen hususların tespiti halinde saat dilimi belirtilecek. Olay yeri olarak iddia edilen yerler özellikle incelenecek. Kırmızı renkli

bir arabanın tespit edilip edilmediği, yine beyaz renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği, arabaların bir araya gelip gelmediği ya da peşi sıra hareket edip etmedikleri hususlarana dikkat edilecek. Arif Güran'ın evinde veya ahırında bir insan

hareketliliğinin olup olmadığı, ev, ahır veya evin etrafında yer alan bahçelere giriş-çıkış yapan insanların bulunup bulunmadığı, bu alanlara herhangi bir arabanın gelip gelmediği de incelenecek. Yapılan incelemenin ardından çıkarılacak

raporun sıradaki duruşmaya yetiştirilmesi planlanıyor.





DURUŞMA 26 ARALIK’TA

21 Ağustos’ta kaybolan Narin’in 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı, 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 7 Kasım’da 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 26 Aralık’a ertelendi.











