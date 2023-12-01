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Mahkeme Fincancı ve ekibini görevden aldı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ‘kimyasal silah kullanıyor’ iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve ekibi görevden alındı.

04:00 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 23:51 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında ‘terör propagandası yapmak’ suçundan 27 Ekim 2022 tarihinde tutuklandı. 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava, Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘yetkisizlik’ kararı verilerek İstanbul’a gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca TTB Merkez Konseyi ve Fincancı’nın kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname hazırlayarak, Ankara 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdi. Davanan dün görülen duruşmasında hakim, TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine hükmetti.



#Türk Tabipler Birliği
#Şebnem Korur Fincancı
#TSK
23 dakika önce
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