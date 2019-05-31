Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Mahkeme kızıl geyiklerle ilgili ihaleyi durdurdu
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
BURSA

Mahkeme kızıl geyiklerle ilgili ihaleyi durdurdu

Mahkeme kızıl geyiklerle ilgili ihaleyi durdurdu

Bursa'da Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yaşları ilerlediği gerekçesi ile ihale yoluyla avlanmaları için satışa çıkarılan 2 geyik, Bursa Barosu avukatlarından Suna Soydaş Fırat'ın'ın açtığı iptal davasıyla kurtarıldı. İhaleye durdurma kararı çıktı.

Haber Merkezi DHA
2 geyik, Bursa Barosu avukatlarından Suna Soydaş Fırat'ın'ın açtığı iptal davasıyla kurtarıldı
2 geyik, Bursa Barosu avukatlarından Suna Soydaş Fırat'ın'ın açtığı iptal davasıyla kurtarıldı

Bursa’da Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü, 2 kızıl geyiğini av turizmi kapsamında vurulması için ihaleyle satışa çıkardı. İhalenin resmi olarak yayınlanmasının ardından, doğa koruma dernekleri ve hayvan severler harekete geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü'nün Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki toplantı salonunda ihale yöntemiyle 10 Haziran 2019 günü saat 11.00'de yapılacak olan satış öncesi Bursa Barousu avukatlarından Suna Soydaş hazırladığı dilekçeyle ihalenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Soydaş’ın iptal davasıyla, dilekçeyi değerlendiren Bursa 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurarak geyiklerin ihaleye çıkarılmasına engel oldu.

'ÖRNEK KARAR OLACAK'

Avukat Suna Soydaş Fırat, kararın, diğer yaban hayvanların vurulmasına yönelik örnek bir karar olacağını söyleyerek, "Karara göre, 10 Haziran'da yapılacak olan ihale yapılmayacak. Böylelikle 2 geyiğin hayatı kurtulacak. Bu tür yaban hayatın içinde bulunan hayvanların avlanmak için yapılacak ihalelere örnek olacak. Hayvanlara tuzak kurularak, keyfi olarak can almak işlemin önüne geçmiş olduk. Anayasada mevcut en önemli haklardan biri olan yaşam hakkı, sadece insanlar için değil, doğa ve tüm canlılar için uygulanması gerektiği yönünde güzel bir karar oldu" dedi.

HSKdan yeni kararname

HSK'dan yeni kararname

​3 bin 772 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Yolumuza devam edeceğiz

Yolumuza devam edeceğiz

​UBER'in partneri dernek yeni yol haritasını Yeni Şafak'a açıkladı.
Son kaset: Başa saralım mı

Son kaset:
Başa saralım mı

O ihtişamlı günlerden günümüze kasetin kısa yolculuğu.
İstenen ceza<br>belli oldu

İstenen ceza
belli oldu

Pedofoli içeren kitabın yazarı ve yayıncısı yargılanacak.
Büyük göç başladı

Büyük göç başladı

İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği.
9 yıl önce bugün: Mavi Marmara

9 yıl önce bugün: Mavi Marmara

İHH Genel Başkanı Yıldırım, Özgür Kudüs Yürüyüşü'nün önemini anlattı.
KPSS ve mezuniyet müjdesi

KPSS ve mezuniyet müjdesi

Binlerce polis alımı için yeni takvim belli oldu.

Minibüs<br>faaliyetini durdurdu

Minibüs
faaliyetini durdurdu

İstanbul'da sarı ve turkuaz taksi ile hizmet sunacak.

Sağanak<br>geçişlerine dikkat

Sağanak
geçişlerine dikkat

Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
'Dersim' soruşturması

'Dersim' soruşturması

​İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.
Müjde üstüne müjde

Müjde üstüne müjde

Binali Yıldırım, vaatlerini 3 ana başlıkta paylaştı.
Tarifsiz duygular

Tarifsiz duygular

Göztepe'nin Süper Lig'e tutunduğu penaltı anı.
Cezasız<br>geçebilecekler

Cezasız
geçebilecekler

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi teklifi kabul etti.
Böyle anne<br>olmaz olsun

Böyle anne
olmaz olsun

Şırıngayla çamaşır suyu verip ölmesini beklemiş.
ABD'nin<br>Türkiye açıklaması

ABD'nin
Türkiye açıklaması

​​Riski azaltmak için çabamız sürüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.