Mahkumların hayatı üretimle değişiyor

Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nce hükümlülerin meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla kurulan tekstil atölyesinde mahkumların ürettiği eşofmanlar, 7 ülkeye ihraç ediliyor. Cezaevinde, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı’nın izniyle yaklaşık bir ay önce tekstil atölyesi kuruldu.

Kilis Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen tekstil kursunda gerekli eğitimleri alan 28 hükümlü bu atölyede eşofman üretimine başladı. Atölyede, İstanbul’daki bir firma için fason olarak üretilen eşofmanlar, Almanya, Rusya, Irak, Fas, Lübnan, Filistin ve Suriye’ye ihraç ediliyor.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, hükümlülerin spordan sanata, kültürel etkinliklerden çiftçiliğe kadar birçok alanda eğitim aldıklarını, hedeflerinin hükümlülerin cezalarını çekerken aynı zamanda da rehabilite edilmelerine ve topluma kazandırılmalarına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

ÜCRETLİ VE SİGORTALI ÇALIŞIYORLAR

Durmuş, cezaevinde Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda bugüne kadar 250 hükümlünün meslek sahibi olduğunu ve üretime katkı sunduğunu ifade etti.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerden 28’inin de kendileri için oluşturulan atölyede çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Durmuş, “Bu sayı ilerleyen dönemlerde 200’e kadar çıkabilir. Arkadaşlarımız günlük 400 eşofman üretimi yapıyorlar. Şu anda kumaşın kesimi ve kalıbı dışarıda gerçekleştiriliyor ancak ilerleyen günlerde tamamı burada yapılabilir. Atölyede görevli hükümlü arkadaşlarımız, çalışmalarının karşılığında ücret alıyor. Aynı zamanda her türlü iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortalarını yaptırıyoruz” dedi.

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TEKRAR SUÇ İŞLEMEYİ ENGELLİYOR

Hükümlülerden Abidin Y. de yaklaşık 6 yıldır cezaevinde olduğunu ve bir süre önce de tekstil atölyesinde işe başladığını belirterek, “Bu atölye sayesinde hem boş vaktimizi değerlendiriyoruz hem meslek sahibi oluyoruz. Kısmet olursa mesleğimi dışarıda da yapmayı düşünüyorum. Birçok arkadaşımız zaten mesleği olmadığı için suça bulaştı, en azından bundan sonraki hayatımızı değiştirecek bir mesleğimiz oldu. Bir daha suça bulaşmayacağız” diye konuştu.

KENDİ İŞİMİ KURACAĞIM

Özgür B. yaklaşık 4 yıl- dır cezaevinde kaldığını ve öncesinde hiçbir mesleği olmadığını söyledi. Katıldığı kursun ardından işe başladığını aktaran Özgür B, “Burada hem kendime ekonomik katkı sağlıyorum hem de ustalık yapıyorum. Dışarıya çıktığımda kendi işimi kurmayı düşünüyorum. Bize bu imkanı sağlayan büyüklerimize teşekkür ediyorum” dedi.