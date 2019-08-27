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Aydın haberleri... Makilik alanı ateşe veren şahsı Doğa Koruma ekipleri yakaladı

Makilik alanı ateşe verdi: Ekipler suçüstü yakaladı

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Didim’de yapılan av kontrolü sırasında yaban hayvanlarının üreme alanını ateşe veren yabancı uyruklu bir şahsı yakalayıp, jandarma ekiplerine teslim etti.

Haber Merkezi IHA
Yalanan şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi.
Yalanan şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Didim ilçesinde yapılan av kontrolü sırasında yaban hayvanlarının üreme alanını ateşe veren yabancı uyruklu bir şahsı yakalayıp Jandarma ekiplerine teslim etti.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Didim Kırıkiçi mevkiinde yapılan Koruma ve Kontrol görevimiz sırasında Yaban Hayvanlarının Üreme ve Yaşama alanı olan makilik alanı ateşe veren yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. 4915 sayılı kanunun 4.maddesinde geçen "Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine, barınmasına, üremesine ve korunmasına imkan veren doğal yaşama ortamları zehirlenemez, sulak alanlar kirletilemez, kurutulamaz ve bunların doğal yapıları değiştirilemez" maddesine muhalefet eden şahıs hakkında gerekli işlem yapıldıktan sonra Jandarma ekiplerine teslim edilmiştir” denildi.

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