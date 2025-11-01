Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya iki otomobil çarpıştı: Bir kişi yaralandı

Malatya iki otomobil çarpıştı: Bir kişi yaralandı

18:111/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya-Ankara karayolunda iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İstasyon kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.O. yönetimindeki 44 BS 551 plakalı Audi marka otomobil ile H.Ö. idaresindeki 44 AGE 137 plakalı Volkswagen araç kavşakta çarpıştı. Kazada L.O. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Malatya
#otomobil
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları