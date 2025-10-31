Yeni Şafak
Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: Dört kişi yaralandı

23:2131/10/2025, Cuma
AA
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan H.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Çayıryazı köyü yakınlarında meydana gelen kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

M.K. (54) idaresindeki 42 P 9961 plakalı tır, Çayıryazı köyü yakınlarında N.B'nin (37) kullandığı 65 ACS 412 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü N.B. ile otomobilde bulunan H.B. (25), A.B. (6) ve E.B. (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan H.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


